Pordenonelegge, torna 'Amici a Natale'

Amici a Natale uguale sette giorni di prenotazioni in eslusiva per scegliere gli incontri del cuore a pordenonelegge 2020: questa la proposta della nuova campagna di crowdfunding che Fondazione Pordenonelegge apre “sotto l’albero”, ancora una volta per festeggiare il piacere della lettura con un regalo davvero speciale, i codici che daranno una settimana di scelta in pole position.

Dal 10 al 20 dicembre, ecco quindi i dieci giorni di pordenonelegge a Natale, per programmare nuovi momenti insieme alla Festa del Libro 2020, dal 16 al 20 settembre. “Amici a Natale” è il crowdfunding promosso dalla Fondazione Pordenonelegge.it: un modo per sostenere concretamente un grande evento culturale, amatissimo dal pubblico di tante latitudini d’Italia – e non solo. La prelazione nella scelta degli autori preferiti si conquista subito, a dicembre, e si giocherà a cartellone svelato, quando gli “Amici” del festival potranno conquistare un posto a tu per tu con i grandi nomi in arrivo.

Regalare o regalarsi l’amicizia con la Festa del Libro significa acquistare da 4 a 12 codici, per un costo che varia da 25 a 55 euro. Chi avrà acquistato i codici potrà prenotare con prelazione nella settimana dedicata dal 24 al 30 agosto. Come sempre sarà possibile sottoscrivere l’amicizia online dal sito pordenonelegge.it oppure negli uffici della Fondazione Pordenonelegge.it a Palazzo Badini, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per qualsiasi dettaglio o FAQ legato all’adesione “Amici di pordenonelegge” è sempre disponibile un check rapido sul sito al link http://www.pordenonelegge.it/il-mio-pordenonelegge

Info: Fondazione Pordenonelegge tel. 434.1573100 amici@pordenonelegge.it

E in vista del Natale torna anche il Christmas shop di pordenonelegge, con i gadget dell’edizione 2019 che possono diventare originali regali da mettere sotto l’albero. Tra questi le carte memo e il poster con le immagini dei vent’anni del festival. I regali saranno disponibili solo nella sede della Fondazione Pordenonelegge.