Pordenonelegge vola ad Amsterdam

Un filo rosso di tante storie, autori e personaggi congiunge idealmente Pordenone all’Olanda, in questi giorni: Fondazione Pordenonelegge, infatti, con la sua curatrice Valentina Gasparet – che firma annualmente anche il cartellone di pordenonelegge Junior & Young e molte altre proposte per giovani lettrici e lettori – è volata al meeting di Amsterdam dedicato alla letteratura per ragazzi, con presentazioni, incontri e proposte dirette ad alcuni tra i maggiori eventi letterari italiani, fra i quali, oltre alla Festa del Libro con gli autori in calendario dal 14 al 18 settembre, anche il Salone del Libro di Torino e il Festivaletteratura di Mantova.

Il Visitors program - organizzato dalla Fondazione Olandese per la Letteratura (Dutch Foundation for Literature) in sinergia con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia in occasione del focus sulla cultura olandese per bambini e ragazzi previsto nel 2023 in collaborazione con i più interessanti festival mono e multidisciplinari italiani - ha registrato anche la presenza di autori e autrici olandesi molto noti, come Annet Huizing, fra i protagonisti di pordenonelegge 2020, e come Anna Woltz, una dei primissimi ospiti annunciati in vista della 23esima edizione di pordenonelegge.

È lei infatti, voce fra le più più interessanti della nuova scena letteraria olandese per ragazzi, l’autrice del romanzo “Alaska” (Beisler editore, 2021), uno dei quattro libri su cui potranno cimentarsi giovani lettrici e lettori attraverso il contest “Caro autore, ti scrivo ...” , scrivendo la propria recensione in forma di lettera.

Incontrando Valentina Gasparet negli spazi della casa editrice Querido, Anna Woltz, premiata in tutta Europa per i suoi romanzi, ha rivolto un saluto speciale ai lettori che vorranno scriverle e raccontare cos’hanno provato sfogliando le pagine di “Alaska”, un romanzo intenso e luminoso sulla ricerca della propria identità, sul bisogno di essere capiti e sulle difficoltà e la bellezza che la vita. Gli altri romanzi scelti per il “Caro autore, ti scrivo ...” 2022 sono il graphic novel “Le parole possono tutto” (Il Castoro, 2021) di Silvia Vecchini e Sualzo, “Il fiume al contrario” (Rizzoli, 2022) di Jean-Claude Mourlevat e “Chiusi fuori” (Mondadori, 2022) di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone.

"Questo bellissimo meeting di Amsterdam, focalizzato sulla letteratura per ragazzi, ma con incursioni anche nel cinema, nell’opera, nell’illustrazione, è stata una straordinaria e vivacissima occasione di ispirazione e di approfondimento – ha dichiarato Valentina Gasparet - per proporre alle giovani generazioni di lettori storie di qualità, coinvolgenti, capaci di parlare davvero ai ragazzi e alle ragazze di quella meravigliosa avventura che è diventare grandi".