Pordenonescrive Junior, iscrizioni al via per il laboratorio estivo

Nel rush finale verso la conclusione dell’anno scolastico possiamo guardare all’estate e progettare momenti di fantasia e creatività: ed ecco “Pordenonescrive Junior”, la Scuola di scrittura creativa realizzata da Fondazione Pordenonelegge. Dal 5 all’8 luglio 2021 si accendono i riflettori sulla V edizione del laboratorio estivo di scrittura dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle classi 5^ della scuola primaria e 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado (10-13 anni). Un breve ma intenso “campus d’autore” estivo per giovani lettrici e lettori che amano scrivere: l’occasione per testarsi a 360 gradi e comprendere i meccanismi della scrittura nelle sue molteplici declinazioni creative. Curato da Valentina Gasparet, Pordenonescrive Junior prevede quattro lezioni tematiche da tre ore ciascuna con autori ed esperti: imparare e cimentarsi divertendosi saranno le parole d’ordine, grazie a un poker di docenti d’eccezione che guideranno gli allievi nelle tecniche, nelle regole e nei segreti della scrittura. Per esplorare la parola scritta, appassionarsi ai libri e crescere accompagnati dalla meraviglia delle storie. Naturalmente è prevista la massima attenzione alle regole di sicurezza nella sede di Palazzo Badini a Pordenone, dove le lezioni si svolgeranno in presenza. I corsi si terranno nella Sala Ellero al primo piano (via Mazzini 2, Pordenone), previo rilevamento della temperatura e con utilizzo della mascherina, gel igienizzante a disposizione, distanziamento di 1m.



Si parte lunedì 5 luglio con Enrico Galiano, il ‘prof.’ che ha creato la webserie Cose da prof, superando i dieci milioni di visualizzazioni su facebook e autore di grande successo. Sarà lui a svelare i segreti del racconto di una storia: da dove nasce, come cresce e diventa “adulta”. Dal racconto breve, a piccoli passi, verso il romanzo... Martedì 6 luglio si prosegue con il giornalista Alessandro Mezzena Lona che racconterà come si lavora a un articolo di giornale, ma anche i trucchi e i segreti per scrivere una recensione o un post per un blog. Mercoledì 7 luglio – in una lezione in collaborazione con il PAFF! - si entrerà nei meccanismi della scrittura per immagini con il cartoonist Marco Tonus: per capire come nasce un fumetto, dall’idea alla costruzione della storia per immagini. Infine giovedì 8 luglio sarà Isabella Leardini, autrice poetessa e insegnante di scrittura, ad accompagnare i partecipanti nelle stanze della poesia, esplorando le possibilità dello scrivere in versi, tra metafore, suoni, ritmo.Il corso si svolgerà nelle mattinate, dalle 9.30 alle 12.30. Iscrizioni da martedì primo giugno ed entro il 28 giugno, info presso gli uffici della Fondazione Pordenonelegge.it, Via Mazzini 2, Pordenone. www.pordenonelegge.it / fondazione@pordenonelegge.it (tel. 0434.1573100)I DOCENTIEnrico Galiano è insegnante, scrittore, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i dieci milioni di visualizzazioni su Facebook. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». Tra i suoi romanzi ricordiamo Eppure cadiamo felici (2017), Tutta la vita che vuoi (2018), Più forte di ogni addio (2019), L’arte di sbagliare alla grande (2020) e Felici contro il mondo (2021) tutti editi da Garzanti.Alessandro Mezzena Lona, è stato per molti anni responsabile delle pagine culturali del quotidiano “Il Piccolo”. Ha pubblicato saggi sulla letteratura italiana. Nel 2013 ha vinto il Premio Grado Giallo Mondadori con il racconto Non credere ai santi. Ha pubblicato il romanzo La morte danza in salita. Ettore Schmitz e il caso Bottecchia (Mondadori), Il poeta delle pantegane (Acquario) e ha curato il volume Barcolana. Un mare di racconti (Giunti). Cura il blog di letteratura, musica e cinema www.arcanestorie.itMarco Tonus, nato a Pordenone nel 1982, ha iniziato a disegnare da bambino e non ha mai smesso. Ha scritto e disegnato fumetti, illustrato storie per grandi e piccoli, creato vignette di satira e umorismo per numerosi giornali. Ha vinto diversi premi e riconoscimenti in Italia e in Europa per il suo lavoro di cartoonist.Isabella Leardini è nata Rimini nel 1978. Con il metodo edito nel suo libro Domare il drago (Mondadori, 2018) tiene laboratori e workshop di poesia in tutta Italia. Ha pubblicato i libri di poesia La coinquilina scalza (Niebo/La vita felice 2004) e Una stagione d’aria (Donzelli, 2017). È compresa in numerose antologie italiane e internazionali. Insegna Scrittura Creativa all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Dirige le collane di poesia di Vallecchi Editore. Ha fondato e diretto per molti anni il festival Parco Poesia.