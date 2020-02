Possibili confronti, Fulvio Dot in mostra

AL37 Athirtyseven inaugurerà sabato 8 febbraio alle 18.30 nello spazio espositivo nella Sala dei Tigli di Fiumicello Villa Vicentina la mostra ‘Possibili confronti’ di Fulvio Dot, di cui l'autore ha parlato lunedì 3 febbraio nella trasmissione "Artevisione" di Capodistria.

Dot, quarant'anni di attività artistica alle spalle, presenta una selezione di lavori su tela e su carta - alcuni anche di grandi dimensioni - che, non a caso, intitola “Possibili confronti”. Il suo è un percorso artistico che, giocando sull’eterno equilibrio tra passato e presente, intende porre a chi guarda un interrogativo sul futuro. Fulvio Dot ha esposto in Francia (Grenoble, Antibes, Lille), in Canada (Quebec), in Cina (Shangai, HonkKong) in Spagna (Barcellona e Malaga) e da quest'anno ha iniziato una collaborazione con una Galleria d’Arte di Tribeca (New York). Vive e lavora a Monfalcone (GO).

Apertura mostra: mercoledì, venerdì e sabato dalle 17 alle 19; domenica dalle 10 alle 12; aperture straordinarie durante la Festa di San Valentino, dal 13 al 16 febbraio.