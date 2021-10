Venerdì 22 ottobre, alle ore 18:00, presso la Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro " Postura e felicità: alla scoperta degli stress più comuni nella vita quotidiana (che non avresti mai pensato di avere)" di Enrico Salis.



È un libro che nasce dall’esigenza di diffondere un messaggio di salute. In una prima sezione si approfondiscono concetti come la malattia, il cambiamento, la postura; si porta l’attenzione ai condizionamenti sociali e culturali che creano malessere; in una seconda sezione partendo dai tre recettori principali (occhi, piedi, bocca) si analizzano i più comuni stress e semplici esercizi per risolverli.

“Una delle cose più potenti nella guarigione” dichiara il Dr. Enrico Salis autore del libro “è portare l’attenzione al malessere accogliendolo e non rifiutandolo. Con questo libro metto in luce alcune delle tensioni più frequenti del nostro corpo, dalle scarpe sbagliate allo stringere i denti…”.



L’incontro crea l’occasione per un confronto sulle tematiche del benessere e sui condizionamenti sociali e culturali.Il libro infatti offre uno spunto di osservazione per coloro che hanno intrapreso o (vogliono intraprendere) un percorso di crescita personale e di benessere per il raggiungimento di una armonia più sana.



Enrico Salis è medico chirurgo specializzato in Medicina dello Sport, posturologo, mesoterapista. Nel corso della sua carriera clinica ha gradualmente integrato la formazione universitaria (basata su un approccio prettamente meccanicistico) con la consapevolezza che il paziente è prima di tutto un essere umano complesso dove mente e corpo esprimono su piani diversi la stessa realtà, fino a giungere alla consapevolezza che la malattia non è il male da sconfiggere, ma il cambiamento da comprendere. Il suo approccio integrato basato sull’osservazione dell’espressione della persona, conduce il paziente alla presa di coscienza dei propri conflitti perché vengano riconosciuti e risolti.



Ingresso gratuito con green pass/ carta verde secondo le normative vigenti. Si raccomanda la prenotazione inviando una mail a presentazioni.libreriafriuli@gmail.com