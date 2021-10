Premiati i vincitori della quarta edizione di 'Vôs de Basse'

Sono finalmente noti i nomi dei vincitori della quarta edizione del concorso letterario in lingua friulana “Vôs de Basse”, organizzato dai Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro, mediante lo Sportello associato per la lingua friulana e con il patrocinio della Società Filologica Friulana e della Cooperativa Informazione Friulana / Radio Onde Furlane. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 16 ottobre, alle ore 16.30, a Villa Dora.



Per la sezione “Poesia” sono stati premiati: Chiara Savorgnan (Basiliano), con “Ronceâ”, e Franca Mainardis (Codroipo) con “Ploe” (terzo premio ex aequo); Egle Taverna (Gorizia) con “Cence respîr” (secondo premio) e Ermes Dosso (Capriva) con “Colonos” (primo premio). Segnalato anche il componimento “Berta, creatura di aga” di Giacomo Vit (Sesto al Reghena).



Per la “Narrativa”, invece, si sono aggiudicati il podio Astrid Virili (Camino al Tagliamento) con “Fra slavaris e stelis” (terzo premio), Gianfranco Pellegrini (Reana del Roiale) con “Work at lightspeed!” (secondo premio) e Gianluca Franco (Capriva) con “Tal 2018” (primo premio).Novità di questa edizione la sezione “Traduzione”, con una decina di partecipanti, fra i quali si è distinta Franca Grosso (Visco) con “La patrie mê”, tratta dal poema “La caccia” di Erasmo da Valvasone.Nel corso delle premiazioni si sono alternate le letture virtuali dei racconti, a cura dell’osteria letteraria “Contecurte” e l’interpretazione musicale delle poesie vincitrici, a cura di Nicole Coceancig e Leo Virgili, che hanno inoltre aperto la cerimonia con la canzone “Il permès di vivi”, contenuta nel CD realizzato in occasione dei 70 anni di ricorrenza delle lotte del Cormôr.