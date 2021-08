Premio Chiara Giovani: tra i finalisti una studentessa dell'Ateneo friulano

Emma Mattiussi, laureanda in Lettere dell’Università di Udine, è fra i 31 finalisti dell’edizione 2021 del Premio letterario Chiara Giovani, a cui hanno partecipato 421 giovani tra i 15 e i 25 anni presentando un proprio racconto originale e inedito sul tema della “Libertà”.



Il Premio è promosso dall’Associazione Amici di Piero Chiara con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio e il sostegno di diversi enti pubblici e privati tra cui Repubblica e Cantone Ticino, Fondazione AEM gruppo a2a, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e della Lombardia.



Il concorso letterario, nato nella terra insubrica, è diventato oggi una consolidata realtà nazionale e transfrontaliera. “I 421 racconti pervenuti sono stati un consistente impegno di lettura, ma anche conoscitivamente stimolante – sottolinea il presidente della giuria tecnica, Maria Attanasio, scrittrice e vincitrice Premio Chiara 2020 – per comprendere meglio il senso della parola libertà nelle nuove generazioni”.



La giuria tecnica ha selezionato i 31 finalisti, che sono ora pubblicati in un volumetto. La giuria dei lettori, composta da 150 giurati italiani e ticinesi, riceverà il volume e con i suoi voti decreterà il vincitore e la classifica dei premiati.



Il racconto di Emma Mattiussi si intitola Alianti e narra di due bambini che passano le estati in un club privato frequentato dai loro genitori, sognano di evadere le leggi del mondo e di diventare come gli alianti che vedono passare silenziosi sopra la piscina. Finché vedono una bambina piccola perdere la vita in quella stessa piscina.