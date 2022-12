Premio Cigana, rinviata causa Covid la proclamazione dei vincitori

Causa Covid e influenza, il Circolo della Stampa di Pordenone si vede costretto a sospendere la cerimonia di venerdì 9 dicembre per la proclamazione dei vincitori e per la consegna dei riconoscimenti della 13esima edizione 2021-2022 del concorso giornalistico nazionale multimediale, multilingue “Premio Simona Cigana”.

In linea di massima l’evento viene rinviato al periodo fine gennaio-fine febbraio. Saranno, dunque, rispediti gli inviti ai finalisti, agli sponsor, ai patrocinatori e agli ospiti d’onore della prestigiosa kermesse che ha al centro il Friuli Venezia Giulia descritto, attraverso l’attualità in chiave locale, nazionale e internazionale. Com’è noto, vi partecipano giornalisti italiani che operano in Italia e all’estero, i quali inviano spontaneamente loro reportage o sono segnalati da lettori, telespettatori, ecc.

Questo rinvio imprevisto non compromette né la conclusione della 13esima edizione, né il normale svolgimento della 14esima edizione, aperta (quest’ultima) il 1° luglio scorso, che si chiuderà il 30 giugno 2023, come da Bando/Regolamento pubblicato sul sito www.stampa-pordenone.it.

Restano intanto segreti i nomi dei vincitori delle cinque categorie nelle quali è strutturato il “Premio Simona Cigana” che vengono resi noti, come sempre, soltanto nel giorno della consegna dei premi. Un’altra conferma riguarda il settore “Fuori Concorso”, che quest’anno avrà tre protagonisti eccellenti, scelti tra i giornalisti-scrittori. Sempre alto il livello dei servizi finalisti, frutto di una consistente selezione operata dalla Giuria.

Inoltre, si conferma che la cerimonia tornerà nell’elegante sede di Palazzo Carraro-Menegozzi, ad Aviano, messa a disposizione da Domovip Europa. In primo piano il gruppo di sostegno costituito dagli sponsor Bcc Pordenonese e Monsile, Comuni di Aviano e San Vito al Tagliamento, Confartigianato Pordenone e Famiglia Luisa e Bruno Cigana (i genitori della giornalista Simona Cigana, cui è intitolato il Premio), e numerosi patrocinatori di prestigio, quali l’Ordine e il Sindacato dei giornalisti, l’Unione stampa sportiva, la Regione, i Comuni di Pordenone e di Sacile, il Coni, la Coldiretti, il consiglio regionale delle pari opportunità, Carta di Pordenone, l’Anmil e altri ancora.