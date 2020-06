Premio di laurea in nome di Pier Paolo Pasolini

Torna, per la sua 36ma edizione e ancora una volta testimonierà quanto l’opera e la vita di Pier Paolo Pasolini siano, oggi più che mai, oggetto di interesse e di studi accademici, il Premio per tesi di laurea e dottorato sulla vita e le opere del poeta, scrittore e regista. Il concorso è stato bandito in questi giorni dal Centro Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini della Fondazione Cineteca di Bologna, fondato dall’attrice e carissima amica di Pasolini, Laura Betti e le premiazioni si terranno a dicembre a Casarsa.

Per partecipare è necessario inviare una copia cartacea della tesi (discussa in università italiane o straniere) e una copia in formato digitale (su cd), il certificato di laurea, dati anagrafici e un breve curriculum. Non saranno accettati lavori che abbiano già partecipato ad altre edizioni del Premio o che siano antecedenti all’anno accademico 2017/2018 e sono escluse tesi di corsi di laurea triennali. La partecipazione al Premio comporta automaticamente l’autorizzazione alla biblioteca del Centro Studi – Archivio Pasolini di Bologna di conservare e catalogare una copia del testo inviato.



(fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:A giudizio insindacabile della maggioranza dei suoi componenti, la Giuria, nella quale il Centro studi è rappresentato da Luciano De Giusti, promuoverà la tesi ritenuta migliore, con particolare riguardo agli elementi di originalità e di innovazione.Info: anche su