L'Unione degli Istriani ha assegnato il premio Histria Terra 2021 a Gennaro Sangiuliano, "per aver contribuito fattivamente, in qualità si saggista e giornalista di fama nazionale, a informare con correttezza e completezza gli italiani circa i tragici drammi delle foibe e dell'esodo dei giuliani, dei fiumani e dei dalmati dalle loro terre".

Così si legge nella targa consegnata al noto direttore del TG2 a Trieste, a palazzo Tonello, alla cui cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, e l'assessore regionale Pierpaolo Roberti.

"Pochi giorni fa ero a Fertilia - ha ricordato Zanin -, cittadina sarda la cui popolazione è per tre quarti discendente di famiglie giuliane e dalmate. Ciò che ho percepito lì, come tra voi in questa sala, è un forte sentimento di identità, di appartenenza a una precisa storia d'Italia. Ebbene, io credo che sia compito delle istituzioni impegnarsi nella restituzione che non è solo di un ricordo, di una memoria, ma è restituzione della dignità che fu tolta agli esuli".

Per la prima volta, da quando è stato istituito nel 2008, il premio Histria Terra è assegnato a un giornalista. Sangiuliano ha raccontato di essere venuto a conoscenza del dramma delle foibe perché il quartiere di Napoli dove abitava era stato voluto dal sindaco monarchico Achille Lauro per farci vivere, appunto, gli esuli e questo gli fece conoscere persone che non avevano propriamente cognomi partenopei. "Il mio primo articolo sulle foibe - ha detto ai presenti - lo scrissi nel 1978, quando in pochi sapevano cosa fossero e comunque nessuno ne parlava".

"Al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano va il nostro più caloroso ringraziamento per il suo costante impegno nel far conoscere agli italiani con correttezza e completezza il dramma delle foibe e dell'esodo. In una intervista al Piccolo si possono leggere le motivazioni di questo interessamento, iniziato negli anni '80 con l'incontro con alcuni esuli che a Napoli si portavano nel cuore l'identità e i simboli della terra che avevano dovuto abbandonare", ha detto Roberti. "Per troppo tempo in Italia non si è parlato di questi drammi. Per troppo tempo - ha sottolineato Roberti - questi italiani sono stati completamente dimenticati dallo Stato. Fortunatamente le cose col tempo sono cambiate anche se c'è ancora tanto lavoro da fare, così come stanno facendo personalità importanti come Sangiuliano e realtà meritorie come l'Unione degli Istriani".

"È nostro dovere - ha affermato l'assessore in conclusione - ricordare questi italiani che avevano abbandonato tutto, portando con sé solo la loro identità e l'Italia".