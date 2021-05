Premio Latisana 2021: ben 65 opere letterarie in concorso

Procede con successo l’iter per la realizzazione del 28° Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est”: lo scorso 29 aprile, in diretta Facebook sulla pagina dedicata al Premio, https://www.facebook.com/latisanaperilnordest, l’Assessore alla Cultura del Comune di Latisana, Daniela Lizzi, ha estratto i nominativi di coloro che comporranno la Giuria del territorio. Ben 31 gli interessati che si erano candidati al ruolo.



L’edizione 2021 ha riscontrato una partecipazione numerosa anche per quanto riguarda i candidati al Premio: 65 opere letterarie in concorso, due in più rispetto allo scorso anno. Iniziativa del Comune di Latisana, seguita ineccepibilmente a livello organizzativo dalla Biblioteca Civica di Latisana, il Premio è nato per dare visibilità alla letteratura del Nord-Est ed è cresciuto anno dopo anno in reputazione e risonanza mediatica. La Giuria territoriale si occuperà della valutazione delle opere letterarie in concorso, attribuendo il Premio Territorio Coop Alleanza 3.0. Per la prima volta la candidatura era libera, senza vincoli di età, di residenza o di altro tipo. I sette membri scelti tramite estrazione casuale sono Alberto Micelli, Serena Camillo, Carlotta Nanut, Adriano Virgilio, Aurora Righini, Laura Lauzzana e Giacomo Vit: lettori provenienti da Latisana e dalle province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia.



Così Daniela Lizzi, Assessore alla Cultura del Comune di Latisana: «Voglio ringraziare i candidati. Quest’anno abbiamo dato la possibilità a tutti di partecipare e la partecipazione è stata molto numerosa. È una grande soddisfazione, significa che il nostro Premio è seguito e ambito». Ad affiancare la Giuria del territorio è prevista una Giuria tecnica, composta da professionisti del settore: scrittori, giornalisti, docenti universitari, critici letterari e operatori culturali. I componenti, nominati dalla Giunta Comunale di Latisana, sono: Cristina Benussi (presidente), Antonella Sbuelz, Valentina Berengo, Angelo Floramo, Pietro Spirito, Luigi Zannini.Tra i membri anche l’Assessore alla Cultura Daniela Lizzi. La Giuria tecnica attribuirà il Premio Narrativa. Inoltre, attuerà una preselezione dei testi che verranno in seguito letti e giudicati dalla Giuria territoriale. Il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” si rivolge a scrittori viventi nati o residenti in questa area geografica o le cui opere sono ambientate in questi territori. Si tratta della zona compresa tra Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Slovenia, Austria e Croazia. L’ambito del concorso sono opere di narrativa, pubblicate o tradotte in lingua italiana dopo il 1° gennaio 2020. La premiazione avrà luogo sabato 11 settembre 2021 a Latisana. Per informazioni contattare la biblioteca (biblioteca@comune.latisana.ud.it, tel. 0431/525180-179- 181). Per seguire il Premio: pagina Facebook Latisana per il Nord Est – Premio Letterario.