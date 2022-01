Leali delle Notizie presenta sabato 15 gennaio alle 10.30 in conferenza stampa la prima edizione del “Premio Leali Young - in memoria di Cristina Visintini” al Palazzo Municipale di Ronchi dei Legionari in Piazza Unità d’Italia. L’associazione culturale indice un concorso per giovani aspiranti giornalisti fra i 18 e i 30 anni residenti in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di incentivare l’attività del giornalismo e di promuovere l’inserimento dei giovani nella professione.

Il bando di concorso si aprirà il 17 gennaio e tutti i partecipanti potranno inviare un proprio prodotto giornalistico entro l’11 aprile. Tutti i lavori pervenuti verranno poi esaminati da un apposito comitato scientifico formato da giornalisti. Il vincitore verrà poi premiato nel giorno dell’inaugurazione dell’VIII edizione del Festival del Giornalismo, che si terrà a Ronchi dei Legionari dal 14 al 18 giugno. Il “Premio Leali Young – in memoria di Cristina Visintini” è finanziato dalla Regione con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e appoggiato dal Comune di Ronchi dei Legionari.

"L’iniziativa è nata per ricordare la figura di Cristina Visintini – racconta il presidente Luca Perrino –, giornalista e vicepresidente di Leali delle Notizie, che è scomparsa nell’agosto del 2021, lasciando un grande vuoto all’interno dell’associazione e della comunità ronchese".

Nel corso della sua vita Cristina si è sempre battuta nella lotta al precariato della categoria dei giornalisti freelance e nella difesa dei diritti dei più giovani che intendono intraprendere la professione. Cristina era innamorata del proprio mestiere e ha sempre incoraggiato i giovani a non arrendersi e a provare con coraggio a diventare dei giornalisti e a battersi per cambiare le norme che regolano la professione e che negli anni hanno reso sempre più instabile il settore dell’informazione.

Leali delle Notizie ha inoltre commissionato all’artista Fabio Babich un’illustrazione ad hoc per l’uscita del bando del concorso. "L’immagine ricostruisce la figura di Cristina seduta di spalle che vola su una pagina di giornale aperta – spiega la vicepresidente Giulia Micheluzzi –. L’illustrazione vuole in parte simboleggiare il fatto che Cristina purtroppo non è più con noi ed è quindi volata via, ma allo stesso tempo riprende anche il logo dell’associazione. I colori dell’immagine mettono inoltre in risalto la personalità di Cristina, sempre gioviale e sorridente".

È stata poi realizzata un’apposita grafica da Roberto Duse e Simona Don e l’associazione ha creato sul proprio sito www.lealidellenotizie.it una sezione dedicata al Premio Leali Young. È stata inoltre aperta una nuova pagina Instagram e Facebook dove saranno inserite poi tutte le informazioni sul bando di partecipazione.