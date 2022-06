Premio Letterario Sergio Maldini, ecco i finalisti

Designati i finalisti della terza edizione del Premio Letterario Nazionale Sergio Maldini, indetto e organizzato dall’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia APS, con il contributo della famiglia dello scrittore e giornalista Sergio Maldini, a cui è dedicato il premio.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 2 luglio alle 18 a Casa Maldini, a Santa Marizza di Varmo. La terna dei finalisti è composta da Marino Magliani, con “Il cannocchiale del tenente Dumont”, L’Orma, Roma, 2021; Rossella Scherl, con “Pepi l’americano”, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2021; infine Giammarco Sicuro con "L’anno dell’alpaca. Viaggio intorno al mondo durante una pandemia”, Gemmaedizioni, Ceccano (FR), 2021.

Marino Magliani, nato in una valle ligure, vive tra la sua terra d’origine e la costa olandese, dove scrive e traduce. La sua opera in concorso, “Il cannocchiale del tenente Dumont”, racconta la storia di tre soldati napoleonici stanchi della guerra, che disertano e si danno alla macchia per inseguire una vita scandita da attimi e scelte. Una scrittura a tratti visionaria, come l’hascisc, la nuova sostanza di cui il personaggio medico olandese Zomer indaga gli effetti.

Rossella Scherl, napoletana, di padre istriano, vive in Calabria. “Pepi l’americano”, con la prefazione di Tommaso Labate, racconta un “legittimo contendere” che va avanti da anni: «Che ne sanno i signori burocrati delle ferite ancora aperte nascoste tra le scartoffie di un numero di pratica». La vita di Pepi è segnata da un’infanzia difficile e umiliata, dal desiderio di riscatto, da una quotidianità interrotta dall’armistizio dell’8 settembre 1943, e infine dalla scelta estrema di lasciare la propria terra d’origine.

Giammarco Sicuro, nato a Montevarchi, in provincia di Arezzo, è inviato speciale della redazione Esteri del Tg2. “L’anno dell’alpaca” è il mondo visto e raccontato dall’autore mentre il resto del mondo si rinchiude in casa a causa della pandemia. Una cronaca personale, un diario di viaggio in compagnia di due peluche, un alpaca e un lama, tra vicende umane che toccano tre continenti e in particolare Perù, Spagna, Corea del Sud, Messico, Brasile.

In attesa di conoscere il vincitore e il secondo e terzo classificato, la Giuria ha reso nota la menzione speciale, attribuita ad Andrea Bocconi per l’opera “Io, altrove. Quando il viaggio diventa scrittura di sé“, Ediciclo, Portogruaro (VE), 2021. Bocconi, nato a Lucca, è scrittore e psicoterapeuta. L’opera presentata al concorso, “Io, altrove”, è un libro intimo e allo stesso tempo interattivo, che invita a compiere esercizi di scrittura per narrare i viaggi della propria vita, da quello d’infanzia a quello della maturità, e oltre, attraversando luoghi e intrecciando relazioni. Un libro da leggere e da scrivere.

Al concorso, riservato alla narrativa di viaggio in lingua italiana e in particolare a opere edite nel biennio 2020-2021, hanno partecipato 40 opere, 7 in più rispetto alla seconda edizione e 23 rispetto alla prima, con l’adesione di 30 case editrici, 29 autori e 13 autrici.

Grande soddisfazione viene espressa da Angelo Rossi, presidente dell’Associazione dei Toscani in Fvg: "Il Premio è nato dalla volontà di ricordare e omaggiare lo scrittore e giornalista Sergio Maldini, nato a Firenze nel 1923 e scomparso a Udine nel 1998, il 2 luglio, giornata che è stata scelta proprio per la cerimonia di premiazione di questa terza edizione che ci ha riservato una sorprendente partecipazione con opere provenienti da diverse regioni italiane. Siamo felici di vedere come stia crescendo l’affetto e l’attenzione verso il Premio che diventa sempre più ambito e prestigioso. L’avvicinarsi della cerimonia finale genera sempre un’emozione nuova. Il ringraziamento va alla famiglia Maldini, alla giuria che ha lavorato con impegno per giungere all’esito finale, a Patrizia Vuano, che ha gestito la segreteria e coordinato i giurati, e a tutti gli enti e gli sponsor che sostengono il premio: il Comune di Varmo, Azimut investimenti, la ditta Gervasoni, de Castello e C. società tra avvocati e la Signora Laura Largajolli Toffolutti. Un ringraziamento anche ai componenti dell'Organo di amministrazione dell'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia APS per aver creduto e approvato l'iniziativa. Siamo onorati del Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Toscana, del Comune di Firenze, dell'Associazione gli Stelliniani, la collaborazione del Club UNESCO di Udine e della Pro Loco “Due Platani” di Santa Marizza".

L’annuncio del vincitore avverrà durante la cerimonia di sabato 2 luglio. La serata, fissata nella data in cui ricorre l’anniversario della scomparsa dello scrittore, sarà scandita dalle letture delle opere finaliste, dal dialogo con gli autori e da momenti musicali a cura di Nicoletta Pinosa (violino) e Sebastiano Zanetti (chitarra) nella suggestiva atmosfera letteraria rievocata da Casa Maldini, alla presenza dei familiari e amici dello scrittore e del pubblico appassionato di letteratura di viaggio. Conduzione e letture a cura di Martina Delpiccolo. A conclusione, un momento conviviale a cura della Pro Loco Due Platani di Santa Marizza.

Il Premio letterario nazionale biennale di narrativa di viaggio “Sergio Maldini” assegnerà al primo classificato 1.500 euro, al secondo e terzo rispettivamente 750 euro. A tutti i finalisti sarà consegnata una targa attestante la qualificazione.

La giuria che ha valutato i libri pervenuti è così composta: Franca Diamilla Magnelli Maldini, moglie dello scrittore e presidente onoraria della giuria, Liliana Cargnelutti, archivista storica, Paolo Ciampi, scrittore e giornalista, vincitore della seconda edizione del premio, Giulio Giustiniani, giornalista, già vicedirettore del Corriere della Sera e de LA7, Raoul Pupo, docente di Storia contemporanea, storico e scrittore, Federica Ravizza, scrittrice e saggista, Gabriella Sartor, docente di lettere e rappresentante dell’Associazione dei Toscani in FVG, Mario Turello, saggista e critico letterario, Andrea Zannini, professore ordinario di Storia moderna all’Università di Udine.

Il premio è stato realizzato grazie al patrocinio-sostegno del Comune di Varmo, al patrocinio di Regione Toscana, Regione Autonoma Fvg, Comune di Firenze, Associazione Gli Stelliniani, al sostegno di Azimut Investimenti, Gervasoni, De Castello & C. Società Tra Avvocati, alla collaborazione di Pro Loco Due Platani Santa Marizza, Club per l’Unesco di Udine, e con il contributo di Laura Toffolutti Largajolli.

Ingresso libero alla cerimonia di premiazione a Casa Maldini (via Due Platani,19) a Santa Marizza di Varmo, con posti limitati. Possibili prenotazioni tramite mail: prenotazionitoscanifvg@outlook.it.