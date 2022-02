Premio Luchetta, ancora pochi giorni per partecipare

È partita la 19esima edizione del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta e anche tu potresti esserne protagonista! Ci sono ancora 11 giorni di tempo per candidarsi! Come sempre il Premio è dedicato a giornalisti e fotoreporter che, da qualsiasi latitudine del pianeta, testimoniano e raccontano con sensibilità le ingiustizie e le violenze sui più piccoli: uno spirito umanitario fatto proprio dalla Fondazione Luchetta, nata proprio per garantire accoglienza e intervento sanitario ai bambini provenienti da ogni parte del mondo, affetti da malattie non curabili nel loro Paese d’origine.



Cinque le categorie in concorso: TV NEWS, riservata al giornalista che ha realizzato il miglior servizio giornalistico della durata massima di 8 minuti; STAMPA ITALIANA, riservata all’autore del miglior articolo pubblicato su quotidiani o periodici nazionali anche web; REPORTAGE, riservato al giornalista che ha realizzato il miglior reportage della durata massima di 80 minuti; STAMPA INTERNAZIONALE, riservato al giornalista, autore del miglior articolo non italiano anche web; FOTOGRAFIA, riservato al fotografo per il miglior scatto pubblicato su un periodico o quotidiano anche web a corredo di un articolo o commento didascalico.



Sono in gara quest’anno al Premio Luchetta gli elaborati pubblicati o diffusi fra il 3 marzo 2021 e il 15 febbraio 2022: le opere in concorso devono essere state pubblicate su una testata giornalistica registrata, sia essa cartacea, televisiva o web. Ogni lavoro in gara, non più di tre per ciascun candidato, dovrà essere inviato online e accompagnato da sintesi descrittiva, breve profilo professionale e scheda autore compilata.Consulta il bando sul sito www.premioluchetta.com Deadline iscrizioni: 15 febbraio 2022.La19esima edizione del Premio Luchetta, istituita in memoria dei giornalisti Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D’Angelo e Miran Hrovatin, è promossa dalla Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin con la RAI ed è organizzata da Prandicom, a cura di Francesca Fresa. Presiede la Giuria della 19^ edizione la giornalista Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di Giornalismo di Perugia. A coordinare il lavoro di selezione sarà la Segretaria di Giuria, giornalista Fabiana Martini.