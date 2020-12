Premio Nadal Furlan a monsignor Diego Causero

Unire il piccolo al grande, la dimensione locale a quella globale. È questa la caratteristica del premio Nadal Furlan, organizzato dal Circolo culturale Laurenziano di Buja con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Udine, giunto quest'anno alla 42esima edizione.

La scelta di consegnare il riconoscimento a monsignor Diego Causero rientra perfettamente in questo schema: dopo più di quarant'anni di attività come rappresentante diplomatico e nunzio apostolico della Santa Sede in ogni angolo del mondo - dalla ricca Ginevra alla turbolenta Siria, dal Ciad alla Repubblica Centrafricana - l'arcivescovo ha voluto rientrare nel suo paese natale, dove questa sera gli è stato consegnato il premio alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, dell'assessore Fabrizio Cigolot in rappresentanza del Comune di Udine e del sindaco di Moimacco, Enrico Basaldella.

"Questo è un premio importante - ha commentato Zanin durante la breve cerimonia in Municipio - perché ha un approccio familiare che fa leva sui valori profondi della civiltà contadina friulana. Prima della pandemia - ha osservato ancora il presidente del Cr Fvg - abbiamo rincorso un modello di globalizzazione che puntava sull'omologazione e sul benessere individuale, ora stiamo invece riscoprendo la dimensione locale e di comunità, che mette al primo posto l'interesse collettivo. E lei, monsignor Causero, questi valori li ha portati in giro per il mondo".

Sono stati il presidente della giuria del premio, Maurizio Piemonte, e il presidente del Circolo Laurenziano, Aldo Calligaro, a consegnare il riconoscimento a Causero, dopo aver spiegato in lingua friulana le ragioni della scelta. In un breve discorso, l'arcivescovo ha ripercorso le tante tappe della sua carriera diplomatica che si è conclusa cinque anni fa con il ritorno in Friuli.