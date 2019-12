Premio Rusticitas a Gian Paolo Gri

Va allo studioso Gian Paolo Gri, per molti anni docente di Antropologia Culturale all’Università di Udine, l’edizione 2019 del Premio dizione 2019 del Premio Gilberto Pressacco Maqor Rusticitas, come sempre promosso dall’Associazione Culturale don Gilberto Pressacco e ispirato ai valori che si compendiano nel termine “Rusticitas”: semplicità, frugalità, onestà,

schiettezza, coerenza, rifiuto dei compromessi.

La motivazione ne sottolinea la qualità di raffinato studioso del significato profondo delle tradizioni popolari. Lo ha annunciato a Udine Flavio Pressacco, presidente dell’Associazione Culturale “Don Gilberto Pressacco”, illustrando il programma della cerimonia di premiazione, in programma sabato 7 dicembre nel Salone del Parlamento del Castello di Udine dalle ore

10.15.

All'incontro di presentazione sono intervenuti anche l'assessore alla cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot e Luca Occhialini, Presidente del Credito Cooperativo Federazione BCC del Friuli Venezia Giulia, che anche quest'anno conferma la sua partnership come realtà importante del credito sul territorio regionale e friulano.

In occasione del X anniversario del Premio, l’Associazione ha inoltre deciso di conferire un premio speciale ad una istituzione particolarmente rilevante nel panorama culturale friulano: la Società Filologica Friulana quest’anno ha festeggiato i cento anni dalla Fondazione. La motivazione ricorda appunto i cento anni di appassionato presidio e coerente valorizzazione dell’identità friulana.

La cerimonia di premiazione sarà condotta da Michele Meloni del Messaggero Veneto. Dopo i saluti delle autorità e l'intervento introduttivo del Presidente Pressacco, la cerimonia entrerà nel vivo con la laudatio del prof. Gri ad opera di Angelo Vianello, seguita come di consueto dalla lectio magistralis del premiato. Questi riceverà in premio,

direttamente dalle mani dell’artista, un’opera dell’architetto friulano Alfonso Firmani.

Spetterà invece al saggista Gianfranco Ellero la laudatio della Società Filologica, che sarà seguita dalla lectio magistralis nella quale l’attuale presidente Federico Vicario avrà modo di ricordare fra l’altro l’importanza dell’operato dei precedenti presidenti. Un premio personale sarà consegnato a Vicario dall’incisore friulano Lorenzo Vale.

A sigillare e chiudere in bellezza la cerimonia il grande artista Giorgio Celiberti farà dono alla Filologica, e idealmente per essa a tutta la comunità friulana, di una delle sue preziose creazioni artistiche.

Nel corso della cerimonia saranno proposti intermezzi musicali a cura del coro Gilberto Pressacco dell’Università di Udine, diretto dal maestro (e anch’egli professore universitario) Fabio Alessi.

Il premio Gilberto Pressacco Maqor Rusticitas è realizzato con il contributo del Credito Cooperativo FVG e il sostegno e patrocinio del Comune di Udine, della Regione FVG, dell'Università di Udine e della Fondazione Friuli.