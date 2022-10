Presentato il calendario di CollinArte

E’ stata presentata questa mattina nella sede della Regione di Udine, la prima edizione di CollinArte, manifestazione dal ricco calendario di appuntamenti con Arte e Creatività protagoniste che interesserà l’intero mese di ottobre.

CollinArte - Creatività e Tradizioni in Festa è una manifestazione che si svolge nel weekend dell'8 e 9 ottobre con un evento conclusivo il 15 ottobre, sull’intero territorio collinare: una mostra diffusa con vernissage di artisti residenti nei 15 comuni dell’area collinare - Buja, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande - in location di rilevanza turistica per il territorio. Arte in senso ampio del termine, fusione di stili, modalità espressive siano esse arte figurativa, musica, poesia, teatro; un itinerario tra arte, architettura e natura, accompagnato da un calendario di appuntamenti aperti al pubblico, performance e progetti speciali.

Tra tutti gli appuntamenti e gli eventi in programma nei singoli comuni, spicca l’evento conclusivo della rassegna: La Visione dei Suoni, un evento visivo-musicale, sabato 15 ottobre nella sala Vittoria a Fagagna: una selezione di opere degli artisti che hanno esposto nei Comuni per CollinArte saranno proiettate in uno spettacolo di luci curato dal Visual Designer Marino Cecada. Il teatro diventerà la tela sulla quale le opere prenderanno vita, accompagnate dalla colonna sonora di musiche per pianoforte.

Un investimento non da poco, per un evento conclusivo a carattere innovativo dove l’arte, in senso tradizionale, e la tecnologia vanno di pari passo e si amalgamano: un concetto che ben si sposa con la scelta di affidarsi ad una comunicazione prevalentemente digitale. Il binomio arte e tecnologia proietta CollinArte verso il futuro e il territorio collinare verso un’innovativa visione di turismo sociale e ambientale.

CollinArte vede la cooperazione di tutti i Comuni dell’area collinare, con la convinzione che l'espressione artistica, la cultura e bellezza del territorio siano risorse identitarie fondamentali per un territorio a vocazione turistica: il primo tassello di una rassegna che mira a diventare un appuntamento annuale dedicato all’arte, tra tradizioni e creatività.

Ruolo fondamentale, ha giocato il sostegno della Regione, con la linea contributiva finalizzata alla promozione turistica del territorio.

A fare gli onori di casa, infatti, è stato l’Assessore regionale al turismo e alle attività produttive Sergio Emidio Bini: “Per un fine settimana i quindici comuni della Comunità Collinare del Friuli si animeranno con arte, spettacoli e musica dal vivo, espressione di talenti e qualità rigorosamente del territorio. Il punto di forza di questa iniziativa risiede nella capacità di fare rete e unire le forze, per proporre al visitatore un calendario ricco e diffuso, capace di soddisfare i gusti di chiunque. È, in piccolo, lo stesso impegno che la Regione sta portando avanti nell’ambito della promozione turistica: proporre il Friuli Venezia Giulia come un unico brand, forte e competitivo in Italia e all’estero. I numeri della stagione estiva, che in molte località crescono in doppia cifra, testimoniano che si tratta di una scelta vincente. Sono certo che così sarà anche per “CollinArte”, che grazie allo sforzo degli organizzatori – cui va un sentito ringraziamento – saprà non solo rappresentare al meglio un territorio ricco di storia, tradizioni e cultura come il Friuli Collinare, ma anche attrarre tanti turisti e appassionati”.

“Un progetto pensato e ragionato da diverso tempo – ha sottolineato il Presidente della Comunità Collinare Luigino Bottoni – CollinArte diventa così l’occasione per conciliare i desideri dei comuni di valorizzare territorio e dare visibilità ai propri artisti locali, con i desideri della Comunità Collinare, ovvero quelli di dare sempre un maggiore slancio alla zona collinare da tutti i punti di vista: da quello paesaggistico e turistico a quello artistico e culturale. Si tratta di un progetto nato in forma sperimentale – ha continuato il Presidente – e che nonostante si trovi alla sua prima edizione ha già raggiunto tantissima condivisione e apprezzamenti, tant’ è che verrà sicuramente replicato”.

Il denso calendario di appuntamenti si triva sul sito della Comunità Collinare del Friuli anche tramite Qr Code.