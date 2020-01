Presentato il Lunari pal 2020 della Bassa Friulana

Calda e signorile accoglienza ‘Al Granaio’ di San Lorenzo di Fiumicello: tradizione rispettata. Ampio ventaglio di testi, curiosità e riferimenti storici.

Il classico lunario della Bassa, redatto da Giorgio Milocco, Maurizio Puntin e Maurizio Barut (sua la grafica e l’edizione), si è presentato nel migliore dei modi. Storia e futuro nel lavoro dei numerosi collaboratori e richiesta ampia da collezionisti, il lunario si è sparso in Friuli e all’estero.

I testi, quasi tutti in friulano, narrano di umili e potenti; di palazzi e casupole, dei sacrifici degli avi per una vita migliore. Lampi di storia per capire il presente e guardare al futuro.

Nella foto, i calzolai della ditta Pozzar di Fiumicello, che continua l’attività ai giorni nostri.