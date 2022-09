Presentato il programma di Ascoltare, Leggere, Crescere

E' stata presentata alla stampa, nell'Auditorium del Centro Diocesano Attività Pastorali della Curia Vescovile di Pordenone, la XVIa edizione di Ascoltare, Leggere, Crescere, rassegna d’incontri con l’editoria religiosa promossa da Associazione Eventi APS.

Giunta al suo sedicesimo anno di attività si volgerà dal 23 settembre all8 ottobre prossimi. Confermata la formula mista tra eventi sul territorio a Pordenone e in Regione, e video che saranno fruibili in tv e sul web. Un ricco calendario di alto profilo con oltre 30 eventi in programma, ben 90 relatori ospiti, 11 video-appuntamenti televisivi e 32 libri in presentazione, spaziando dall’economia alla storia, dalla riflessione teologica all’emigrazione.

Temi e personaggi – Un'edizione densa di temi di attualità e personaggi di rilievo questa del 2022. A cominciare dalle tematiche economiche. Per parlare della missione delle fondazioni tra capitale umano e filantropia delle idee, ospiti i presidenti delle più importanti fondazioni del Triveneto – Tiziana Benussi di Fondazione CRTrieste, Alberto Bergamin di Fondazione CaRiGo, Luigi Garofalo di Fondazione Cassamarca e Giuseppe Morandini della Fondazione Friuli insieme ad Andrea Landi già Presidente di Fondazione Modena e il senatore Giuseppe Guzzetti, già Presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa –, ed il filantropo inglese Sir Ronald Cohen. Si parlerà invece di denaro nelle tre religioni monoteiste in un panel con tre illustri accademici: Leonardo Becchetti, professore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Claudio Procaccia del Centro Cardinal Bea dell'Università Gregoriana e Valentino Cattelan, docente presso la Saudi-Spanish Center for Islamic Economics and Finance della IE Business School di Madrid.

Non mancheranno le testimonianza di personalità della società civile e del clero, come nel caso della dottoressa Mariella Enoc, attuale Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, una delle più importanti manager italiane in campo sanitario, la cui parabola personale e professionale è ricostruita nel volume "Il dono e il discernimento" (Rizzoli) che sarà presentato in partnership con l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Pordenone. Già vicepresidente General Electric e Presidente della FIAT, "Mr Globalization" Paolo Fresco – autore con Enrico Dal Buono dell'omonimo libro edito da La Nave di Teseo (2020) – racconterà la sua storia manageriale e come portò il sogno americano al Lingotto.

Il Senatore e Presidente Emerito del Senato della Repubblica Marcello Pera sarà ospite in qualità di accademico e filosofo per presentare il suo ultimo libro dedicato a Sant' Agostino "Lo sguardo della caduta" (Morcelliana). Affondo sulla vita e il pensiero del Santo di Ippona nell'edizione che ha scelto come immagine-simbolo una tavola di Nicolò di Pietro dei Musei Vaticani dal titolo Sant’Agostino insegna retorica (1415 ca).

Molto atteso il cardinale Fernando Filoni, Prefetto Emerito della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Gran Cancelliere Emerito della Pontificia Università Urbaniana che dialogherà con S.E. Rahman Farhan Al-Ameri, Ambasciatore d'Iraq presso la Santa Sede in merito al viaggio di Papa Francesco in Iraq e alla possibilità di una strada di carità e fratellanza in Medioriente. Nell'evento che si terrà a chiusura della manifestazione le due personalità riceveranno il Sigillo della Città da parte del Sindaco di Pordenone.

A pochi giorni dalla beatificazione la figura di Giovanni Paolo I verrà ricordata in due occasioni. Dalla sinergia tra le Diocesi di Concordia-Pordenone e Vittorio Veneto, a Sacile si svolgerà un convegno dedicato ad Albino Luciani che vedrà la presenza del giornalista e scrittore Marco Roncalli e di monsignor Ettore Malnati, Vicario Episcopale per il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, co-autori di una recente biografia sul Papa dei trentatré giorni. Mentre torna ospite della kermesse il professor Giovanni Maria Vian, già direttore de L'Osservatore Romano, che presenta il volume sul pontefice "Il Papa senza corona" da lui curato per Carocci editore.

A 10 anni esatti dalla scomparsa del cardinale Carlo Maria Martini, il suo magistero sarà ricordato in diversi appuntamenti. Grazie alla consolidata collaborazione con la Fondazione Martini di Milano, prosegue la presentazione dei volumi postumi dell'esegeta e biblista, curati dall'istituzione meneghina con Bompiani: è la volta di "Farsi prossimo". Ma verrano presentati anche altri libri sull'alto prelato come "Diavolo d'un cardinale. Lettere 1982-2012" (Bompiani) di Silvia Giacomoni, mentre in un'intervista esclusiva Maris Martini Facchini, parlerà del suo libro "Infanzia di un cardinale" (Ancora) in cui racconta il fratello, tra ricordi, pensieri e immagini.

Anche nel 2022 la rassegna farà tappa fuori provincia. A Trieste si terrà una tavola rotonda per parlare di rotta balcanica e rifugiati, tra verità e falsi miti, iniziativa promossa insieme alla Diocesi tergestina che vedrà tra i relatori Chiara Cardoletti, rappresentante UNHCR per l'Italia, la Santa Sede e San Marino e padre Fabio Baggio della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede. Ospite della Presidenza del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, padre Antonio Spadaro illustrerà invece il valore politico dell'enciclica "Fratelli tutti" di Papa Bergoglio. A Gorizia al Polo Universitario si svolgerà un incontro dal titolo "Dalla caduta del Muro di Berlino a oggi: il ruolo delle diplomazie per il conseguimento della pace tra i popoli", evento promosso in collaborazione con lo storico Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche giuliano.

Focus su due eventi sportivi di rilievo che interesseranno prossimamente anche la nostra Regione: due significative occasione di condivisione di valori per gli amanti dello sport e non solo, ovvero EYOF 2023 FVG e Milano Cortina 2026. Una mattinata di lavoro promossa in collaborazione con Università degli Studi di Udine vedrà la presenza tra gli altri del Presidente del CONI FVG Giorgio Brandolin, del Direttore Generale EYOF 2023 FVG Giorgio Kaidisch e di Deborah Compagnoni, Ambassador della Fondazione Milano Cortina 2026 per Olimpiadi e Paralimpiadi, insieme ad Andrea Abodi, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Apertura ufficiale – Dopo l'anteprima della rassegna, che si è tenuta oggi sabato 10 settembre con il convegno "Il mondo della cultura e dell'informazione religiosa: seminario con i protagonisti del settore" – che ha visto la partecipazione di importanti firme come Gianni Cardinale, vaticanista de Avvenire, Manuela Tulli, vaticanista ANSA, don Roberto Ponti, direttore Telenova e membro CdA Gruppo San Paolo e don Giuseppe Costa sdb, scrittore e giornalista, giàdirettore della Libreria Editrice Vaticana – l'apertura ufficiale della rassegna 2022 si terrà venerdì 23 settembre alle ore 20.30 in Duomo a Pordenone. All'incontro "Per una Chiesa sinodale" interverranno S. Em.za il cardinal Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi e don Rossano Sala sdb, Consultore presso la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.

Libri e case editrici – Saranno 32 i libri in presentazione dalla viva voce degli autori per questa XVIa edizione della rassegna. Oltre alla storica partnership con Libreria Editrice Vaticana diverse sono le realtà editoriali italiane, di settore e non, coinvolte tra cui Ancora, Ares, Bompiani, Bollati Boringhieri, Castelvecchi, Carocci, Città Nuova, ETS, Franco Angeli, Mazziana, il Mulino, Mondadori, La Nave di Teseo, San Paolo, Rizzoli. Tra i titoli scelti anche "Sapienza di Salomone" (il Mulino) di monsignor Gianfranco Ravasi, “La zingara del buon Dio. Armida Barelli” (San Paolo) di Enrico Preziosi, “Cosa resta del papato” di Francesco Antonio Grana (ETS), “Leggere Francesco” (Bollati Borighieri) di Emilce Cuda, “Papi, Vaticano, Comunicazione” (Ancora) di padre Federico Lombari, “Bioetica: esercizi di discernimento” (Ancora) a cura di padre Carlo Casalone, “Turoldo, un lazzaro dell'amore” (Editrice Mazziana) di Paolo Bertezzolo.

In TV – Si rinnova nella XVI edizione la collaborazione con il Consorzio delle reti CoRaLLO della CEI (tra cui Telepace, Telenova Milano, Tele Dehon, Padre Pio Tv, TSD Arezzo, TVP Prato, TVL Pistoia, TeleBelluno, TeleRitmo, TeleSperanza Tv, Icaro Tv, TeleChiara, TeleRomagna, TeleTutto, TeleDiocesi Salerno, VideoRegione Sicilia, Icaro Tv, TLS – Tele Liguria Sud, TeleMistretta, EmmeTV, Firenze TV, VideoNovara). Le 30 emittenti coinvolte trasmetteranno nei loro palinsesti gli 11 video-appuntamenti della rassegna a partire da inizio ottobre. Ma gli appuntamenti video saranno disponibili anche in streaming sul sito della manifestazione (www.euro-eventi.it) e sul canale You Tube.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel rispetto della normativa anti Covid.