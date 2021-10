Primo novembre al museo

In occasione del primo novembre, festa di tutti i Santi, le sedi espositive gestite da Erpac Fvg resteranno aperte al pubblico. A Gorizia, i Musei Provinciali con il Museo della Grande Guerra e il Museo della Moda e delle Arti applicate, dalle 9 alle 19, mentre la Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein, con la mostra “Gian Carlo Venuto. Chiaro Attivo” aperta dalle 10 alle 18.

A Gradisca d’Isonzo, la Galleria Regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan con la nuova mostra “Spazzapan. Fondo Milva Biolcati / Maurizio Corgnati”, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito.

A Passariano di Codroipo, Villa Manin vi aspetta con la mostra “Napoleone. Un omaggio”, dalle 10.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30. Sarà aperto anche il parco della Villa, dalle 10 fino al tramonto.



Per info: www.villamanin.it

A Trieste, il Magazzino delle Idee, con la mostra "Through a Different Lens: Stanley Kubrick Photographs", dalle 10 alle 16.

Per info: www.magazzinodelleidee.it

Sempre a Trieste, il Faro della Vittoria sarà aperto con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30. Per info: www.farodellavittoria.it

A Fagagna, il Museo della Vita contadina Diogene Penzi dalle 10 alle 18.

Per l'occasione, si terranno visite guidate e laboratori con letture sul tema dell'autunno e di Halloween.

Alle 15 visita e laboratorio per bambini dai 5 ai 9 anni
Alle 16:15 visita per tutti

Per info: www.museodellavitacontadina.it

Si ricorda che, come previsto dal decreto legge n. 105 del 23.07.2021, per accedere a musei e luoghi della cultura è necessario esibire il Green Pass, sono esclusi dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni.