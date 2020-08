Pronti per il 2021, l’anno di Dante?

Prima ancora di ricevere l’appello di un misterioso appassionato del Sommo Poeta, avremmo scommesso anche un euro – nonostante la personale ritrosia nei confronti di ogni tipo di gioco d’azzardo – sul Grande Tema Culturale del 2021. Dopo l’anno di Leonardo e quello del Covid, pardon, della fine del Patriarcato (c’era un bando, ricordate?), non è difficile immaginare che il prossimo sarà dedicato a Dante Alighieri.

I 700 anni dalla sua morte in esilio nei malsani (all’epoca) lidi ravennati saranno celebrati in tutta Italia, è facile immaginarlo, come primo e più importante simbolo di unità nazionale, proprio come accadde nel Risorgimento. Un modo per rinverdire un’immagine diventata simbolo stesso del nostro Paese all’estero. Già, ma il Friuli, con Messer Dante, che c’azzecca?

‘CES FASTU’ ERUCTUANT - Molto più di quanto si possa immaginare, a dire il vero. Il legame principale è la citazione diretta nel De vulgari eloquentia, trattato in latino in cui individua ed elenca 14 dialetti, partendo dal siciliano e arrivando all’istriano. Il penultimo, dopo il trevigiano e veneziano, è il friulano, indicato come aquileiense, in riferimento al Patriarcato. Famoso, almeno da noi e in ambito accademico, il giudizio tranchant di Dante sulla marilenghe e chi la impiega: “crudeliter ‘ces fastu’ eructuant”. Alla ricerca di un ‘volgare’ degno di essere utilizzato come letteraria, a Nord-est Dante fu colpito dall’indipendenza di una lingua dissimile da quelle vicine, ma il suo giudizio di gusto non fu proprio positivo, visto che la trovò così dura e sgradevole da paragonarla a una specie di rutto. Se qualcuno crede ci sia andata male, pensi solo che il romano fu giudicato sic et simpliciter “il più brutto”.



VALCELLINA, LUOGO ‘INFERNALE’

LA VISITA A TOLMINO

CITAZIONI ‘IRREDENTISTE’

ANNIVERSARI IMPORTANTI

- Non supportate da dati certi sono invece le moltissime storie confluite in una vera e propria leggenda di Dante, sostenuta anche a livello letterario da autori come lo scrittore friulano Carlo Sgorlon, che riportò il presunto passaggio del Poeta attraverso le Prealpi Carniche, in particolare la Valcellina, con le sue gole spettacolari che avrebbero potuto suggerirgli certi luoghi aspri della prima Cantica della Commedia. Così come moltissimi altri luoghi d’Italia, però, che nei secoli hanno trasportato Dante – virtualmente - un po’ ovunque, soprattutto negli anni dell’esilio. Di certo, ci sono solo le soste nel vicino Veneto, da Verona a Treviso, fino a Venezia. E forse neppure quelle.- Ammantate di leggende anche certe località oggi oltre confine, come le forre vicino alla città slovena di Tolmino, nel Parco Nazionale del Triglav, formate per l’azione erosiva dei torrenti Tolminka e Zadlašcica. Proprio al di sopra di uno scenografico e impressionate Ponte del diavolo si apre la cosiddetta Dantejeva Jama, mitica e impressionante grotta formata da tre ampie sale, che una leggenda tramandata nei secoli vuole sia stata la meta di una visita di Alighieri, nei primi anni del Trecento. La vulgata parla di un invito del patriarca Pagano della Torre: un riferimento che, secondo alcuni storici, avvalorerebbe la tesi del preteso soggiorno di Dante a Udine.- Sempre oltre confine, parimenti ‘italiana’ all’epoca di Dante, si trova la città di Pola, citata direttamente nei versi che descrivono le sofferenze degli eretici del 6° cerchio dell’Inferno: “Sì come ad Arli, ove Rodano stagna/ sì com’a Pola, presso del Carnaro/ ch’Italia chiude e suoi termini bagna/ fanno i sepulcri tutt’il loco varo”… Una semplice espressione geografica, probabilmente, ma che in chiave irredentista è servita come sostegno al cosiddetto ‘confine orientale’.- Ricca è la bibliografia di chi ha cercato di analizzare i rapporti di queste terre con il padre della letteratura italiana, specie in due dati importanti – per l’Unità d’Italia – come il 1865 e il 1921, anniversari della nascita e della scomparsa, celebrati anche in Friuli con spirito risorgimentale. Ricca anche la bibliografia di autori locali che si sono dedicati al Padre della letteratura italiana, comprendente pure traduzioni in friulano della Commedia e una fantasmagorica rivisitazione ad opera del pittore Giovanni Toffolo Anzil. E poi c’è il ‘gioiello’: il preziosissimo manoscritto custodito nella Biblioteca Guarneriana di San Daniele, una delle copie più antiche al mondo dell’Inferno di Dante Alighieri, a lungo considerata pure ‘autografa’. E comunque, pare non sia l’unico gioiello di questo tipo...