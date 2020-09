Prorogata la mostra fotografica 'food•chef•design•photo' del fotografo Roberto Savio

Vista la grande richiesta è stata prorogata nella Galleria del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20) sino a venerdì 5 settembre 2020, la mostra fotografica dal titolo “(food•chef•design•photo)” del fotografo Roberto Savio di Milano.



Le immagini di Roberto Savio appartengono a servizi e progetti fotografici realizzati tra il 2012 e il 2018 e sono state scelte tra quelle maggiormente inerenti il tema del food design. Si tratta di scatti effettuati principalmente presso le cucine degli Chef, di cui raccontano la visione gastronomica attraverso quattro filoni narrativi tra loro interconnessi:

#rawmaterial, cioè le materie prime, esposte nello spazio compositivo in modo da mettere in evidenza le forme, i colori, gli spazi di interazione e le gerarchie; una specie di analisi degli elementi disponibili in previsione del concepimento del piatto.

#conceptfood, è il filone che rappresenta il cibo pronto per essere consumato, ma in una forma di mise en plate impossibile: qui sono gli elementi di contorno e la disposizione nella scena a definire il mood gastronomico e a sottolinearne le origini e gli obiettivi.



Abbiamo inserito nell’esposizione anche i piatti finiti, esattamente quelli che il cliente potrebbe trovarsi sul tavolo. L’intento, in questo caso, è quello maggiormente riferibile al design industriale, dove qualsiasi intervento non deve rispondere solo a un criterio di validità estetica e di miglioramento della fruibilità, ma deve essere anche riproducibile.Completano la mostra alcuni scatti del progetto #stereoscopicfood, dove la tecnica stereoscopica consente di visualizzare immagini tridimensionali di grande effetto. Il tutto a ulteriore supporto della narrazione della filosofia gastronomica e del lavoro di Chef e designer.Roberto Savio è fotografo, Hasselblad Ambassador, direttore creativo, food designer e docente della Fowa University e di Food Genius Academy.Ha maturato una lunga esperienza nel design e nella realizzazione di progetti fotografici e multimediali nell'ambito di campagne di comunicazione strategica in diversi settori di mercato. I suoi interessi, al momento, sono principalmente collegati alla fotografia food, al rapporto tra materia prima, territorio e trasformazione attraverso il lavoro dell'uomo. Le sue immagini sono state esposte nell’ambito dei più importanti concorsi fotografici e pubblicate su riviste e siti web internazionali.La mostra, promossa dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia ed il ristorante “Scacco matto” (chef Mario Ferrara) di Bologna “ è aperta con il seguente orario (dal lunedì al venerdì): dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e nelle ore serali durante le varie manifestazioni culturali.