Prorogata la scadenza del concorso Vôs de Basse

Scadenza prorogata al 17 maggio 2021 per il bando valido per partecipare alla quarta edizione del concorso letterario in lingua friulana "Vôs de Basse".



Il concorso, organizzato dai Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro, attraverso lo sportello associato per la lingua friulana, con il patrocinio della Società Filologica Friulana e della Cooperativa Informazione Friulana/Radio Onde Furlane, è suddiviso nelle sezioni: Narrativa, Poesia, Traduzione e Studenti.



In allegato il bando aggiornato e la scheda di adesione.