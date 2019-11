Prosegue al Tiare Shopping 'Colore e Materia'

L’aggregazione è una consuetudine dell’essere umano fin dalle sue origini: lo spirito di creare un gruppo è sempre stato fondamentale. Tiare Shopping continua a consolidare la sua identità di luogo di incontro e di scambio culturale con molteplici servizi, tra questi il Tiare Art. Dal 1 al 27 novembre presso lo spazio espositivo al secondo piano del meeting place sarà possibile visitare la mostra ‘Colore e materia’. A creare un fil rouge tra l’operazione collettiva degli artisti e il Tiare Shopping è la volontà di creare spazi di aggregazione e far emergere i valori e le tradizioni del territorio locale. Gli appassionati d’arte visitando la mostra potranno scoprire una tecnica pittorica che vive da oltre quarant’anni. Questo metodo, caratterizzato da una particolare confezione e stesura del colore che viene lavorato in pasta e usato nella versione di materia domata, trasforma il colore nel soggetto stesso del quadro. In queste opere è evidente l’influenza della scuola Terrestrità Corale, le cui fondamenta si basano su un pensiero concettuale e planetario, che ambisce a creare un nuovo modello sociale offrendo all’uomo la speranza di nuove aperture evolutive. Ad esporre gli artisti Massimo Baccan, Luigi Goat, Paola Magrin, Rino Soldat, Anna Maria Treppo, Tiziana Dovier, Claudio Vazzoler e Mahin Ghanavizchian. La mostra collettiva ‘Colore e materia’ si può visitare gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 20 e nei giorni festivi dalle 9:30 alle ore 21.