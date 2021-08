Prosegue anche ad agosto 'La strada dei libri passa da...'

Dopo due mesi - giugno e luglio - ricchi di appuntamenti con le letture di "La strada dei libri passa da..." anche il calendario di agosto vanta numerose date da segnare in agenda per i tanti appassionati lettori, grandi e piccoli, che si godono favole e racconti a cielo aperto nei parchi e giardini della regione. In questa edizione infatti sono soprattutto parchi, giardini, censtri estivi, scuole, mulini, ville, laghi e sedi di associazioni ad ospitare tutti gli appuntamenti. Ogni luogo è stato scelto con cura e attenzione da chi è coinvolto nell'attività di lettura e rappresenta per ciascuna di esse il cuore e l'anima della vita culturale della comunità ospitante. Un angolo magico e di ricco di significati dove trascorrere insieme ore dedicate alle tante storie che verrano raccontate.



In allegato il programma completo e tutti gli appuntamenti