Prosegue il ciclo 'Sguardi' alla Collezione De Martiis

Sguardi, la proposta di visita alla Collezione famiglia De Martiis a Cividale del Friuli a cura dell'Assessorato alla Cultura, giunge al secondo appuntamento.

Dopo l’illuminante percorso sull’optical art di Walter Gerbino, venerdì 21 ottobre, alle 17, sarà presente a Palazzo De Nordis Elisabetta Barisoni, responsabile di Ca' Pesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia.

La studiosa, percorrendo le sale della Galleria, si soffermerà su Mario Sironi e Afro Basaldella e parlerà, in particolare, dell’arte italiana nel periodo 1936-1948, con un occhio di riguardo agli artisti italiani che hanno partecipato alla Biennale di Venezia del 1948 presenti nella prima sala della Galleria De Martiis.

“Sguardi nasce dalla necessità di comunicare l’importanza delle opere della Collezione in modo diverso – spiega Angela Zappulla, referente per l’Assessorato alla Cultura del Comune – e quindi abbiamo invitato alcuni esperti in vari campi del sapere che hanno deciso di mettersi in gioco e di parlare di alcune opere della nostra Collezione. In tal modo la Galleria De Martiis entra in contatto con le realtà museali più prestigiose del nostro paese come la Ca’ Pesaro di Venezia”.

Il terzo appuntamento si terrà mercoledì 16 novembre: Stefano Collicelli Cagol - Direttore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato sarà al De Nordis per lanciare uno sguardo sui contemporanei europei presenti in Galleria.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria alla biglietteria della Galleria De Martiis telefonando al numero 0432710357. Gli eventi saranno trasmessi in diretta sul sito internet www.palazzodenordis.it. La partecipazione all’evento è gratuita; è richiesto solo il biglietto d’ingresso alla Galleria.