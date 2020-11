Prosegue il Festival Mimesis con il terzo ciclo di incontri all’insegna di filosofia, arte e scienza. Giovedì 5 novembre, alle ore 16.30, un incontro d’eccezione chiuderà l’eLit Festival, rassegna dedicata agli scrittori vincitori del “Premio Letterario Europeo”:

il filosofo francese Jean-Luc Nancy dialocherà con il giornalista de “L’Espresso” Wlodek Goldkorn e con il filosofo e critico Federico Ferrari a proposito del tema “Il tempo dell’inquietudine”.



Sempre giovedì, ore 18.30, MIMebù, il nuovo marchio del gruppo Mimesis dedicato a bambini e ragazzi, farà il suo esordio al Festival Mimesis:

Nicola Zippel, autore di Iride è caduta nel pozzo (MIMEbù), dialoga con Luca Zanetti, Sara Gomel, Dorella Cianci e Massimo Iiritano a proposito di filosofia per i più piccoli.

Questo non sarà l’unico incontro rivolto all’infanzia:



venerdì 6 novembre, alle ore 19.00, ci immergeremo assieme a Martina Pellegrini, Lorenza Novelli e Irene Greco alla scoperta della letteratura illustrata per ragazzi, mentre sabato 7 novembre alle ore 16.00 ancora Lorenza Novelli e Martina Pellegrini saranno protagoniste del laboratorio “Crea il tuo libro: piccoli editori crescono”.Sempre sabato 7, doppio appuntamento con Salvatore Veca:alle 9.30, con Marcello Ghilardi e Giovanni Matteucci per “Immagini della filosofia ”, alle ore 16, il filosofo presenta il suo ultimo libro Prove di autoritratto (Mimesis Edizioni) con Gabriele Giacomini ed Emma Lavinia Bon.A seguire, alle ore 18.00, l’ultimo evento di questo fine settimana, con il dibattito tra Giovanni Matteucci, Rocco Ronchi e Marcello Ghilardi sui rapporti tra estetica e natura umana.Giovedì 5 novembre“Il tempo dell’inquietudine”, ore 16:30Con Jean-Luc Nancy (filosofo),Wlodek Goldkorn (giornalista, l’Espresso),Federico Ferrari (Antinomie.it)“I bambini e la filosofia: esperienze,storie e ricerche”, ore 18:30Con Nicola Zippel autore di “Iride è caduta nel pozzo” (MIMebù), Luca Zanetti (Associazione Filò), Sara Gomel (Associazione Filò), Dorella Cianci (LUMSA)e Massimo Iiritano (presidente Amica Sofia)Venerdì 6 novembre“Storie illustrate per tutti. Come organizzarsi nel vasto oceano della letteratura per ragazzi?”, ore 19:00Con Martina Pellegrini (responsabile editoriale della casa editrice MIMebù), Lorenza Novelli (laboratorista e responsabile eventi per MIMebù), Irene Greco (libraia esperta in letteratura per l’infanzia e fondatrice del progetto Leggimiprima)Sabato 7 novembre“Immagini della filosofia”, ore 9:30Con Salvatore Veca (filosofo), Marcello Ghilardi (filosofo, Università di Padova), Giovanni Matteucci (filosofo e presidente della SIE, Università di Bologna)“Crea il tuo libro: piccoli editoricrescono” (età 6 - 12 anni), ore 16:00Con Lorenza Novelli (laboratorista e responsabile eventi della casa editrice MIMebù), Martina Pellegrini (responsabile editoriale di MIMebù)“Prove di autoritratto”, ore 16:00Con Salvatore Veca (filosofo), Gabriele Giacomini (assegnista, Università di Udine), Emma Lavinia Bon (dottoranda, Università del Piemonte Orientale)“Estetica e natura umana”, ore 18:00Con Giovanni Matteucci (filosofo e presidente della SIE, Università di Bologna), Rocco Ronchi (filosofo, Università dell’Aquila), Marcello Ghilardi (filosofo, Università di Padova)Tutti gli eventi si svolgeranno in modalità online, seguili sui canali: Facebook, YouTube e il sito