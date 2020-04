Prosegue l'iniziativa 'Favole al telefono' che ha riscosso tanto successo nelle scorse settimane. Il coordinamento regionale Nati per Leggere ha deciso pertanto di continuare a proporre l'iniziativa fino al termine dell’emergenza.



Per prenotare una Favola al telefono e riceverla:

Inviate un messaggio WhatsApp o SMS al: 349 3256747 o 338 6874921 con:

▪️ nome ed età del/la bambino/a per cui si richiede la lettura,

▪️ nome del genitore o altro adulto di riferimento che prenota,

▪️ città di provenienza,

▪️ preferenza di data e orario.



Ciascuna famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate di venerdì e sabato tra le 10.00 e le 12.00 e tra le 18.00 e le 20.00.