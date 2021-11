Proseguono gli incontri dedicati al culto della Madonna della Ghiara

Proseguono anovembre gli appuntamenti dedicati alla Mostra sul culto della Madonna della Ghiara e alla storia dell’Altare delle Reliquie, importante per il legame con la Madonna della Ghiara e I suoi vari cambiamenti durante il passare degli anni. Nella Sacrestia della Cattedrale di Udine, il 5 e 6, l'11, 12 e 13, e il 17 e 18 novembre, alle ore 17, si terranno visite guidate, gratuite, che approfondiranno la storia della devozione alla Madonna della Ghiara, venerata nel duomo di Udine a partire dal XVI-XVII secolo fino alla metà del XIX secolo. In mostra, si potrà ammirare l’antica Pala d’Altare, attribuita a Palma il Giovane, raffigurante la Vergine con il Bambino che ricalca fedelmente l’immagine considerata miracolosa, posta su un altare del santuario della Madonna di Reggio, originariamente affrescata da Giovanni Bianchi detto il Bertone su disegno del maestro Lelio Orsi (1595).



Oltre alla pala d’altare, si potranno osservare: le sei tele rappresentanti i miracoli compiuti dalla Madonna, opere da decenni in deposito e finalmente riportate alla luce, e gli ex voto in argento.



Le condizioni conservative delle opere esposte necessitano di attenzione e per questo vengono presentate ai fini di un progetto di restauro, inoltre è proposta didatticamente per meglio conoscerne la storia, insieme a quella dell'altare che le ospitava. È gradita la prenotazione o la conferma all’indirizzo mail museo@cattedraleudine.it oppure rivolgendosi al Museo del Duomo, aperto dal lunedì al sabato con orari 10-12 e 16-18 (escluso il martedì.). Green pass obbligatorio.