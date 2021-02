Proseguono gli incontri dedicati al Tiepolo

Proseguono in Friuli Venezia Giulia per celebrare l’opera del Maestro veneziano e illustrare un’epoca feconda e illuminata, che vide all’opera anche il genio di Antonio Zanon, Jacopo Linussio e Giuseppe Tartini.



Sabato 20 febbraio, alle 15.30, all'Oratorio della Purità in piazza Duomo a Udine, è in programma l'incontro 'I Tiepolo nell’ultima opera udinese: il teatro diviene luogo di preghiera'. L'incontro d’arte prevede anche una visita guidata sulla storia del Teatro Mantica, primo vero teatro udinese e della sua trasformazione in Oratorio, con opere di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, “La scenografia, fra pittura, illusione e costruzione scenica” con Gianluca Macovez, storico dell’arte e del teatro.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: ITINERARIA I-Mobile +39 347 2522221 E-mail itineraria@itinerariafvg.it Web site www.itinerariafvg.it