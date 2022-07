Proseguono le selezioni per un Libro d'Artista

Il Dars - Donna Arte Ricerca Sperimentazione è già al lavoro per organizzare la VI edizione della rassegna internazionale biennale del Libro d'Artista “Come un Racconto – Allievi&Maestri” rivolta alle giovani generazioni di artiste/i e dedicata a Isabella Deganis, già presidente del Dars, che alle arti visive, alla scuola, all’impegno sociale ha dedicato la sua vita. Il progetto 2022 è ricco di novità e conta numerose partecipazioni di licei e accademie italiani e internazionali.

Per celebrare i dieci anni dall'esordio del 2012, oltre alla consueta mostra dei Libri d'Artista dei giovani che sarà allestita a Udine, a Palazzo Morpurgo, a fine novembre, sono stati messi in calendario eventi itineranti in regione a partire da fine luglio. Unica rassegna in Friuli Venezia Giulia e in Italia sul Libro d'Artista che abbia come protagonisti indiscussi giovani creativi, è arrivata, nonostante la pandemia e numerosi slittamenti, all'ultima edizione del 2020-2021 con 121 opere realizzate da oltre 180 artisti giovanissimi, giovani e adulti affermati.

La prestigiosa manifestazione, premiata anche dal contributo della Regione, può contare sulla collaborazione del Comune di Udine, dei Civici Musei e della Biblioteca Joppi e sul grande supporto di dieci partner che quest'anno sono: Artèsello di Udine, Grab Group Upgrading Culture di Pordenone, Una Montagna di Libri di Cortina d'Ampezzo BL, Officina d'Arte e Tessuti di Spoleto PG, Università popolare di Ormoz Slovenia, Fondazione Avantia di Siviglia Spagna, Juodkrantės Bendruomenė Lituania, Comune di Prato Carnico, Comune di Palmanova e Comune di Gorizia.

C'è tempo fino al 31 luglio per aderire al bando specifico per la selezione delle opere realizzate da Artiste/i 18-35 anni. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Dars (www.dars-udine.it) e sui social (Fb e Instagram darsudine). Le opere ritenute meritevoli saranno documentate in un ampio catalogo, esposte e presentate nel cuore della città, dove sarà possibile visitarle e ‘leggerle’ sia da parte dei cittadini sia degli studenti opportunamente guidati.

Inoltre, il Dars, aderendo alla proposta della Regione d'inserire nelle attività anche iniziative dedicate al percorso di avvicinamento a GO!2025, Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della Cultura, ha ideato anche una sezione a tema Paesaggi che cambiano. Confini/Tempo/Natura/Muri anche nella versione internazionale Changing landscapes. Borders/inTime/inNature/Walls. Si potrà, quindi, partecipare con un'opera a tema libero oppure con un'opera ispirata a tutte le situazioni di “divisione/ricongiungimento” e “limiti” in conflitto/equilibrio dando interpretazioni non solo storiche o attuali ma anche introspettive e personali.

Infine, visto il successo e la curiosità suscitati dalla prima esperienza dell'anno scorso con questa modalità creativa, il Dars ha diffuso, con lo stesso titolo della sezione a tema, anche il bando internazionale di Arte postale / Mail Art con scadenza 10 settembre. Ogni informazione relativa ai bandi e alle modalità di partecipazione sono scaricabili dal sito e dai social Instagram e FB #darsudine.