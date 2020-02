Prove di rinascita per Villa Cattaneo

Il Comune di Pordenone è in cerca di una nuova vocazione per Villa Cattaneo. Nei giorno scorsi, il municipio ha pubblicato un bando per l’utilizzo dello splendido edificio di Villotta di Sotto. Ristrutturata inizialmente con l’intento di stabilire lì la ‘casa della musica’ cittadina, attualmente la Villa è sede, ma con proroga, del Polo Young del Polo tecnologico pordenonese, che ha inseditato lì diverse startup tecnologiche. Nel corso del tempo, però, alcune se ne sono andate. Il bando prevede che la struttura sia data in concessione per cinque anni con un affitto di base di gara di 20mila euro all’anno più Iva.

Una gara, questa, seguita direttamente dal sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. “Ci proponiamo - spiega il primo cittadino - di affittare una villa bellissima alla periferia della città che, secondo me, è stata sottoutilizzata. E’ uno spazio meraviglioso che è stato recuperato anni fa. E’ chiaro che il pubblico non può gestire tutto, non può soprattutto sempre gestire in perdita. C’è la possibilità a riferirsi a privati, a società o anche al no profit che diano un destino al sito, che valorizzino quella che è una struttura assolutamente bella e che deve trovare una sua vocazione. Il Polo Young è stato un tentativo, un progetto che non ha funzionato completamente. Questo bando molto aperto consente ai privati di presentare progetti sul piano culturale, tecnologico e dell’innovazione, l’importante è che questi reggano. Il Comune mette a disposizione la Villa a un canone ricognitorio e non di mercato, più il sostenimento delle spese di acqua luce e gas, a carico dell’eventuale inquilino o inquilini. Ci auguriamo che qualcuno possa avere l’idea giusta per valorizzare un compendio, un pezzo di storia della nostra città che rischia altrimenti di non aver alcuna vocazione”.



Il Comune non esclude che in quel sito possano trovare spazio anche realtà della ristorazione. “Queste ci possono stare -continua Ciriani - ma per me significherebbe sciupare una grande occasione. C’è un’opportunità d’insediamento per attività di carattere economico e aziende, a quanti vogliono dare un destino a quella struttura legata anche alla vocazione imprenditoriale di Pordenone. Ci sono realtà private che hanno messo assieme diverse aziende che hanno trovato spazio per i propri uffici in posti non centrali. Villa Cattaneo può diventare un punto di riferimento. Però, proprio per invertire l’onere, perché non sia il Comune a dire cosa si debba fare lì dento, abbiamo voluto lasciare spazio alla fantasia da un lato e alla concretezza dall’altro”.Insomma, il progetto deve camminare economicamente con le proprie gambe, anche se non è questo l’aspetto più importante per il Comune. “Il bando - sottolinea Ciriani - ha paletti ben precisi, sia dal punto di vista della sostenibilità economica, sia da quello del pagamento dei relativi canoni (è necessaria una fideiussione pari a un anno di affitto e in caso di morosità superiore a tre mesi c’è la possibilità per il municipio di rescindere il contratto, ndr). Lasciamo che siano gli attori a farci questa proposta: il bando prevede che il 30% del punteggio sia assegnato sulla base dell’offerta economica, il 70% su quella dell’offerta tecnica”.In caso di bando deserto, il Comune ha intenzione di insistere con i privati. “In questo caso - conclude il sindaco - sensibilizzeremo ulteriormente gli attori del territorio per far comprender loro che questa è una grande opportunità. Il Comune ha già tanti edifici e stiamo spendendo tantissimi soldi per riqualificare, recuperare e ristrutturare edifici di proprietà comunale abbandonati da tempo, e non parlo solamente di impianti sportivi, ma di una varietà infinita di immobili. Non siamo in grado di poter gestire anche questo, non è neppure giusto. Il pubblico non può fare tutto”.