Il Museo Etnografico di Lusevera ospiterà presso il centro Stolberg una nuova mostra, chiamata “Quadri in ascolto”. Essa prevede l’esposizione dei quadri di Luigi Moderiano, pittore di Platischis, sonorizzati per l’occasione da quattro musicisti della Regione: Carlo Ponte, Giovanni Bertossi, Ilaria Siliotto e Matteo Colautti. La mostra è stata concepita come un’esperienza sensoriale: i partecipanti dovranno portare con sé le proprie cuffie per ascoltare la musica legata a ciascun dipinto. Coloro che non dovessero disporre di cuffie, potranno utilizzare quelle messe a disposizione dagli organizzatori. L’esposizione e il museo di Lusevera saranno visitabili dal 9 al 12 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.