Quale autunno ci aspetta sul fronte Covid?

E' senz’altro la questione centrale dei nostri giorni, l’interrogativo che ciascuno si pone, soprattutto nelle settimane di recrudescenza dell’emergenza pandemica: come si prospetta l’autunno 2021 in tema di coronavirus? L’aumento della popolazione vaccinata potrà aiutare a normalizzare le relazioni sociali, le dinamiche di lavoro, l’organizzazione di eventi, viaggi e spostamenti, oppure stiamo correndo il rischio di imbatterci in ulteriori varianti del virus, potenzialmente resistenti ai vaccini?

Proprio la questione sanitaria, da un anno e mezzo emergenza globale e cruciale del nostro tempo, sarà al centro dell’incontro “Un vaccino per amico”, nel cartellone di Link Festival del giornalismo e dei nuovi media, in programma a Trieste nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità dal 2 al 5 settembre. Appuntamento venerdì 3 settembre, alle 18, con due figure chiave dell’impegno contro la pandemia, il presidente Aifa Giorgio Palù e lo scienziato e accademico Mauro Giacca, membro di Academy of Medical Science e professore al King's College di Londra. Si parlerà dei vaccini, naturalmente, e della terza dose, in merito all’opportunità di programmarla su vasta scala e alle eventuali tempistiche.

Ma si parlerà anche delle cure in arrivo contro il covid, alcune probabilmente disponibili dal prossimo autunno. È per esempio in fase di sperimentazione avanzata, in India, la Niclosamide, un comune farmaco antiparassitario che potrebbe risultare efficace nell’arresto della fusione cellulare indotta dalla proteina spike del coronavirus. La scoperta è proprio dell’equipe del King’s College guidata dal prof. Giacca, in cordata con partners italiani e internazionali. Inoltre sempre il King’s College sta verificando la possibilità di utilizzare la modalità di inoculazione dei vaccini Pfizer e Moderna per attivare la cura di patologie diverse dal coronavirus. Per esempio per rigenerare il cuore infartuato.

Giorgio Palù ha all'attivo oltre 600 pubblicazioni scientifiche, comparse su riviste internazionali di biomedicina oltre a 35 tra reviews, capitoli di libri e volumi su argomenti di Microbiologia e Virologia clinica e molecolare, sviluppo di terapie cellulari nonché disegno di vettori virali per il trasferimento genico, vaccinologia e terapia genica. Ha ricevuto prestigiosi premi e attestati di ricerca da Università, Accademie Scientifiche ed Enti di ricerca nazionali ed internazionali.

Mauro Giacca ha pubblicato centinaia di articoli in extenso su riviste internazionali di prestigio, ed editoriali su quotidiani e riviste di divulgazione scientifica. Presenta regolarmente la sua attività di ricerca a meeting scientifici e seminari in tutto il mondo. Professore di Scienze cardiovascolari presso la School of Cardiovascular Medicine & Sciences, King's College London, fino al 2019 è stato Direttore Generale dell'International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), organizzazione del sistema delle Nazioni Unite con sede in Italia. Dal 2005 è Professore Ordinario di Biologia Molecolare presso l'Università di Trieste. Dal 2000 al 2004 è stato Professore Ordinario di Biologia Molecolare e Direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

L’accesso all’incontro è aperto gratuitamente al pubblico munito di green pass, previa prenotazione presso TicketPoint Trieste – tel. 040 3498276. Sarà possibile registrarsi anche direttamente nella sede di Link per i posti ancora disponibili, a partire da mezz’ora prima dell’incontro. Info e dettagli: linkfestival.it Link Festival 2021 è un progetto della curatrice Francesca Fresa con il direttore editoriale Giovanni Marzini, organizzato da Prandicom e promosso in partnership con Fincantieri, coorganizzatore il Comune di Trieste, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione CRTrieste e di Crédit Agricole Friuladria. Il Festival è realizzato sotto l’egida della FNSI e dell’Ordine dei Giornalisti, mediapartners la RAI e il quotidiano Il Piccolo.