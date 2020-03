Quando a fare paura era la peste

Presi in contropiede da Coronavirus, ci potremmo tranquillizzare o preoccupare (dipende!) ripassando la storia. Uno dei fili conduttori della storia del Friuli infatti potrebbe essere proprio la storia della peste. Questa volgare antenata di quella che oggi abbiamo ingentilito con il nome di ‘Corona’. Nella mia ‘Storia della Carnia’ la si ritrova puntuale ad ogni secolo, facendo sfracelli più o meno devastanti.

Particolarmente disastrosa nel Quattrocento, appena si era entrati a far parte della Repubblica di Venezia. Dai documenti riporto che nel 1439 a Lovea “nullo massario in dicta villa esistenti nisi praedictis Nicolao Vinturus et Leonardo”. Erano rimasti due abitanti soltanto, in un paese che “solebat esse bene abitata”. Ricomparve la peste nel 1468 e fu Voltois di Ampezzo a ridursi a pochi abitanti, mentre la borgata di Pani, sovrastante il paese di Raveo, restò senza abitanti e scomparve.



Tornelli alle porte dei paesi

I santi ‘taumaturgici’

Ora come allora l’unico rimedio era quello di chiudersi in paese evitando il contagio. A Lovea probabilmente si erano chiusi in ritardo, senza accorgersi che avevano tra loro l’appestato numero zero. I paesi del tempo si chiamavano ‘vicinie’ per altri motivi, ma il nome poteva anche riferirsi al fatto che le case erano addossate le une alle altre. Questa vicinanza impediva che si potessero mantenere le distanze ora consigliate per evitare il contagio e quindi la peste fece sì che si inventasse il termine ‘pestefruce’ per definire le conseguenze. Nulla è cambiato anche per quanto riguarda la prevenzione. Ai confini e agli ingressi dei paesi si mettevano i tornelli che ora si usano agli stadi, per controllare gli accessi. Solo un po’ più rustici, anche nel nome: rastelli invece che tornelli. E chi veniva trovato, o solo sospettato infetto, veniva rinchiuso a far la quarantena, oggi in un ospedale a ciò riservato, allora in un più rudimentale ‘lazzaretto’, famoso quello di Timau.Oggi ci sono i Centri di ricerca ad alimentare la speranza che si sia trovata la soluzione per debellare i virus. Anche al tempo, non c’erano centri di ricerca ma c’erano delle persone illuminate che scoprivano nuove cure. Deciano Gioseffo un carnico di Fusea di Tolmezzo divenne famoso in quel di Udine nella peste del 1556. Con risultati modesti però, se poi continuò a restare famoso con la successiva peste del 1572. Quello che aiutava i nostri antenati era la fede. Le chiese a San Rocco e San Sebastiano, i santi che si riteneva avessero dei particolari poteri taumaturgici contro i virus, si diffondevano con la stessa rapidità delle pestilenze. Valga ad esempio quello che riporta Claudio Puppini nella sua Storia di Tolmezzo a proposito della disastrosa peste del 1511, l’anno della ‘crudel zobia grassa’. Si decise subito di premunirsi con una raccolta di fondi per erigere un altare ai due santi. Ma siccome la fede è spesso proporzionata alla paura, ci si trovò a disposizione la somma necessaria per erigere addirittura una chiesa, non solo un altare. Ora è stata demolita, c’è da sperare che San Rocco non se la sia presa!