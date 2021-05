Quando i Papi erano tre

Come dimenticare il recente colpo di scena del pontificato di papa Ratzinger, alias papa Benedetto XVI, interrotto a favore di Bergoglio, papa Francesco? Una storia che per diversi anni ha alimentato il mito, per alcuni falso, dei due Papi quali rappresentanti antitetici della tradizione da un lato e dell’innovazione dall’altro. C’è stato però un periodo in cui i papi erano addirittura tre, quando la Chiesa occidentale è stata attraversata da profonde lacerazioni, dividendo l’Europa cristiana in due correnti rivali, subito dopo il rientro della sede papale da Avignone a Roma. A raccontare la complessa storia dello scisma d’Occidente, che tra 1378 e 1417 divise l’Europa cristiana portando all’elezione di tre diversi papi, ci pensa, in occasione della Setemane de culture furlane il giornalista Mario Prignano, attualmente caporedattore del TG1 RAI, storico di formazione e ricercatore appassionato. E’ lui il prossimo ospite dell’Università Popolare di Udine con la conferenza dal titolo Lo Scisma d’Occidente e l’antipapa Giovanni XXIII nella cronaca di Antonio Baldana, utinensis legum studens e l’appuntamento è per sabato 15 maggio 2021 alle 18 sulla piattaforma zoom.us.



Prignano tratterà il divisivo argomento che ha caratterizzato quarant’anni di storia europea, partendo dallo studio dell’interessante manoscritto di Antonio Baldana, l’udinese che ne tracciò un interessante cronaca, da testimone del suo tempo, durante gli studi di legge a Firenze. “E’ stato un mio antenato, papa Urbano VI, a scatenare lo Scisma e quella di Antonio Baldana è una delle storie più spettacolari raccontate sull’annosa questione”. Il manoscritto datato 1419 è conservato alla Biblioteca Palatina di Parma (ms.1194), è redatto metà in prosa metà in versi, metà in latino e metà in volgare ed è corredato da trenta magnifici acquerelli. Uno di questi (allegato) è un prezioso documento anche per gli storici dell’architettura e dell’arte friulani perché raffigura l’ingresso delle truppe pontificie a Napoli, ritraendo però al posto di Napoli la stessa Udine. Una “fotografia” preziosa di come erano il castello di Udine, la torre dell’orologio con le statue in legno dei due automi “batti ore” e la chiesa di Santa Maria di Castello poco prima del terremoto del 1511 che li danneggiò pesantemente, portando alla loro trasformazione. Un acquerello noto a pochissimi studiosi.Lo stesso Baldana, nato e cresciuto a Udine, trasse numerosi benefici dalle rivalità politiche del tempo. “Appartenente ad una famiglia ardente sostenitrice del re d'Ungheria Sigismondo - rimarca Prignano - nel 1413 fu da questi insignito del titolo di conte, ricevendo in dote molte terre e beni confiscati ai Savorgnan, schierati con Venezia, che quel sovrano aveva sconfitto sul campo. Più tardi, quando Udine sarebbe passata sotto il dominio di Venezia, Antonio Baldana avrebbe lavorato al servizio della curia papale fino a divenire senatore di Roma. La storia di quel lontano scisma ha una conclusione soltanto nel secondo dopoguerra, quando Roncalli ha voluto cancellare la memoria di Giovanni XXIII prendendone il nome e rendendolo così un papa illegittimo”.La conferenza si potrà seguire online, sulla piattaforma Zoom: l’invito è per gli associati e può essere richiesto anche dai non iscritti scrivendo a unipop.udine@gmail.com. Le registrazioni saranno visibili in seguito anche sul canale YouTube ufficiale dell’Università Popolare.Mario Prignano è nato nel 1964 a Lucera (Fg). Laureato in Scienze politiche, giornalista, è attualmente caporedattore centrale del Tg1. In precedenza ha rivestito l’incarico di capo della redazione Politica del Tg1 e di vicedirettore di Radio1. E’ membro dell’Associazione dei professori di Storia della Chiesa. E’ autore di numerose pubblicazioni in materia, fra le quali: "Giovanni XXIII, l'antipapa che salvò la Chiesa" (Morcelliana 2019) "Urbano VI, il papa che non doveva essere eletto" (Marietti 2010); ”Il giornalismo politico" (Rubbettino 2007)