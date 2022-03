Quando l'arte annulla ogni diversità

Colore, colore e ancora colore. È questa la parola d'ordine dei dipinti a tecnica mista esposti in Consiglio regionale e firmati da Valentina Feresin, Dennis Maricchio e Sara Peric che, a discapito della propria disabilità, insegnano che la vita è comunque bella e che le difficoltà si superano, soprattutto se ci sono genitori speciali come i loro, ma anche i soci e i volontari dell'associazione in prima linea per la solidarietà Anteas-Il faro di Grado.



"L'arte ci parifica", ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa Fvg, Piero Mauro Zanin, in occasione dell'inaugurazione della mostra Diversamente Artisti, ricordando come a proporgli l'iniziativa sia stato per primo il consigliere regionale Diego Moretti ancora a fine 2019, poi la pandemia fermò tutte le esposizioni.



"Sono molto orgoglioso di aver dato spazio ai loro quadri, le onde in movimento di Valentina, la natura in festa di Sara, le caricature divertentissime di Dennis - ha aggiunto il presidente dell'Aula - e che siano stati raccolti in una piccola guida che resterà a memoria di questa iniziativa. È importante valutare i ragazzi per le loro capacità, e Valentina, Dennis e Sara hanno dimostrato di saper mettere a nudo ciò che sanno fare e quanto valgono".



"Da non vedente quale sono, quando si tratta di supportare le disabilità di qualcuno io divento un leone", ha affermato il presidente di Anteas-Il faro, Tullio Troian. "Nel 2019, mi è capitato di vedere la collettiva allestita a Grado di questi tre artisti speciali e mi è subito venuta l'idea di farli esporre in Consiglio regionale. Credo che le loro famiglie inizialmente mi abbiano preso per matto - ha scherzato Troian -, ma grazie alla sensibilità di molti consiglieri di questa istituzione, oggi siamo qui a realizzare la mostra".Dai tre ragazzi, è arrivato un grazie corale soprattutto a Giuliano Cento e Laura Pigo, volontari di Antares, "perché ci hanno sempre considerati al pari degli altri", hanno detto. A loro, Zanin ha offerto in dono un portachiavi con il sigillo del Consiglio regionale "perché le chiavi servono ad aprire le porte e voi meritate che nella vostra vita se ne aprano molte".