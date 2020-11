Quando Pasolini venne attaccato da sinistra

Quarantacinque anni fa, il 2 novembre al Lido di Ostia, veniva assassinato Pier Paolo Pasolini in una delle tante – troppe – ‘notti della repubblica’, un caso ancora in parte insoluto, nonostante condanne, congetture e ricostruzioni anche letterarie. Tirato per la giacca post mortem anche da quelle parti politiche che in vita ne hanno avversato, apertamente o no, l’opera letteraria (e non solo), il più importante intellettuale italiano del dopoguerra è stato protagonista in gioventù di un altro avvenimento che fa parte del ‘rimosso’ della storia d’Italia.

Lo scandalo è noto, e passato alla storia come ‘i fatti di Ramuscello’, che portarono prima all’accusa di corruzione di minorenne e atti osceni in luogo pubblico e poi all’espulsione dal Pci per ‘indegnità morale’: la molla che spinse il poeta a trasferirsi a Roma dove, in ultima analisi, realizzò la parte più consistente del suo corpus letterario, poetico, critico e cinematografico.



Tra gli autori militanti che ‘osarono’ criticare apertamente Pasolini in quel tempo ci fu il friulano, poeta, narratore e critico uscito dalla fiorente stagione del neorealismo friulano, che nel 1958, nel saggio, un’analisi delle liriche del poeta pubblicata sulla rivista, diretta da, ne sottolineò il carattere ‘decadente’ (in senso letterario), avvicinandolo all’estetismo alla Oscar Wilde o alla D’Annunzio.e nel 1961, nella raccolta, inserì un epigramma feroce – con tanto di rima volgare censurata - ‘A Cadoresi’, affiancandolo ad altri protagonisti di quegli anni, dai redattori di ‘Officina’ al Papa, ai “critici cattolici”.– apprezzato collaboratore su queste colonne - pochi mesi prima della sua scomparsa, nel 2006. “Io – ricordava il critico, che pure aveva omaggiato il poeta dopo l’assassinio di Ostia con una lunga composizione, Urbi et orbi, affresco di una realtà storica dalle grandi speranze del dopoguerra alla frantumazione di quegli stessi ideali -, e questo non gli andava a genio. Il fatto è che noi, usciti dall’esperienza neorealista, non potevamo accettare il suo suggerimento di una battaglia politica attraverso strumenti di emarginazione sociale”.Secondo Cadoresi,. “Era anche convinto di essere testimone cristiano della negatività del mondo, ma la situazione era equivoca. L’espulsione dal Pci fu inevitabile, perché: non poteva gestirla. Noi – proseguiva - eravamo disponibili al dialogo con chiunque, persino con chi stava dall’altra parte! Lui però aveva la vocazione al martirio e la sua ossessione nel prevedere il suo futuro era un silenzioso desiderio. E noi, scopritori di una formula utopica che doveva portare l’ingenuità natale del popolo a livello di alta intelligenza,”.