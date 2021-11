“Quanti animali nella “Commedia” di Dante” è il titolo dell’incontro che si svolgerà venerdì 12 novembre alle 17.30 nella sala conferenze di Palazzo Coronini Cronberg, con accesso da via Coronini 1. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Società Dante Alighieri - Comitato di Gorizia nell’ambito del settimo centenario della morte del sommo poeta. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti. L’accesso sarà consentito solo con Green Pass e mascherina.



Nel corso dell’incontro Francesco Carbone, saggista, commediografo, nonchè artista e autore di “Pictura Dantis”, un viaggio illustrato nell'Inferno dantesco, evidenzierà come molti siano gli animali, reali e fantastici, presenti nella "Commedia" di Dante. Animali che assumono sempre di un significato complesso: non sono mai solo se stessi, ma sono soprattutto emblemi, simboli di messaggi morali e religiosi. Fedele alla tradizione dei bestiari medievali, l'animale per Dante è sempre un segno, portatore di un presagio, di un messaggio, di una condanna, di una profezia.



Allo stesso tempo, Dante mostra una straordinaria capacità di osservazione. E continuamente nella “Commedia” gli animali servono anche, nelle metafore e nelle similitudini, a descrivere noi uomini. Per non dire di cosa è capace di scrivere quando racconta di uomini che diventano animali nei canti dedicati ai ladri: dannati trasformati in serpenti, serpenti che si trasformano in uomini.La conferenza è collegata alla mostra attualmente allestita a Palazzo Coronini “”. Curata da Cristina Bragaglia Venuti, l’esposizione intende ricostruire con una carrellata di oltre 200 opere, tra dipinti, stampe, argenti, vetri, gioielli, armi e fornimenti equestri, disposti nelle Scuderie e nel Palazzo, il ruolo affettivo, simbolico e sociale che cani, cavalli e specie esotiche come scimmie e pappagalli svolgevano nella vita quotidiana delle classi più elevate. La mostra sarà visitabile fino al 9 gennaio 2022, da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 14 e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@coronini.it o telefonare allo 0481/533485.