Quarant'anni di attività per il Kulturni dom di Gorizia

Il Kulturni dom di Gorizia (Casa della cultura slovena) festeggia il suo 40° anniversario d’attività.



Inaugurato nel novembre del 1981, è stato costruito con lo scopo preciso di costituire un centro culturale che possa fungere anche da punto d’incontro per scambi culturali a livello regionale, nazionale e internazionale. Pertanto il Kulturni dom, in questi 40 anni d’attività, oltre a essere la “casa della cultura slovena” a Gorizia, si è sviluppato pure in una vera e propria “casa della convivenza” tra Italiani, Sloveni e Friulani della nostra regione e punto di riferimento di collaborazione “transfrontaliera”, tra Gorizia e Nova Gorica, ovvero tra l’Italia e la Slovenia.



Pertanto il Kulturni dom svolge un ruolo di rilievo non soltanto nel panorama culturale dell’Isontino e transfrontaliero con Nova Gorica, ma soprattutto nel costante impegno per la conoscenza reciproca tra le diverse entità linguistiche e culturali radicate sul territorio e una pacifica convivenza. Il nostro intento è da sempre quello di cancellare le divergenze storiche che hanno diviso le nostre genti. Lo dimostrano i numerosi eventi culturali transfrontalieri che proponiamo, nei quali si rispecchiano la sensibilità e il rispetto per le diversità, con l'obiettivo di arricchire la vita culturale cittadina.



Per la sua specificità, il "Kulturni" è pertanto una struttura polivalente, unica nel suo genere e spesso non paragonabile con altre istituzioni culturali operanti nella regione Friuli Venezia Giulia e in Slovenia. Quando parliamo del Kulturni dom dobbiamo immaginarlo nel suo complesso, in quanto racchiude in sé il settore culturale (con la sala teatrale) e il settore sportivo (palestra). Una struttura, che ospita ogni anno oltre 200 eventi culturali, con oltre 35 mila spettatori.Il Consiglio di amministrazione del Kulturni dom di Gorizia nel 40° anniversario d’attività sarà promotore di numerosi eventi culturali e sportivi tra le quali una manifestazione celebrativa (novembre 2021); la mostra collettiva (e catalogo) “La cultura in una stretta di mano – Rokovanje kultur” (aprile 2021); una mostra fotografica collettiva; una mostra (e catalogo) del pittore Demetrio Cej – nel centenario della nascita (novembre 2021); la pubblicazione e Dvd “I 40 anni d’attività del Kulturni dom di Gorizia”.