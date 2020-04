Quarto numero per M.O.L.L.A. che parla del corpo

L’associazione friulana BEKKO annuncia l'uscita del quarto numero della rivista per bambini M.O.L.L.A. (Magazine Onnivoro di Lapis eLinguacce Argute), magazine per bambini molleggiati dai sette agli undici anni che viene pubblicato dal 2017.



Lunedì 4 maggio uscirà il quarto numero: dopo la città, il futuro e la frontiera, il tema di questa nuova fiammante M.O.L.L.A. è il corpo!



"Anche in questo numero abbiamo cercato di affrontare con leggerezza consapevole un tema importante - spiegano gli ideatori di MOLLA -: per farlo abbiamo collaborato con molti bravissimi illustratori e autori per bambini. Tra questi, Naida Mazzenga (tra i vincitori del prestigioso premio Bologna Children Book Fair per l’illustrazione 2020) ha disegnato la splendida copertina e la nostra Rubrica filosofica; mentre la fumettista e autrice (tra gli altri, per Topipittori e Internazionale Kids) Cristina Portolano ha collaborato con noi preparando uno splendido fumetto sull’accettazione di sé".



"Cos’è il corpo? È la nostra casa, il primo luogo per accettarsi e di conseguenza amare gli altri nelle loro diversità, ma è anche il nostro mezzo d’espressione, uno scrigno pieno di macchinari complessi, un prodigio di adattabilità. Dal labirinto che si nasconde nelle nostre impronte digitali al lavoro complesso del chirurgo plastico, dai tatuaggi dei maori alla vera, commovente storia dell’uomo-orso che ispirò La bella e la bestia, dalle domande di Kant su cosa sia un cane alla forma dei nostri organi che da soli suggeriscono storie e personaggi, faremo un viaggio incredibile dentro e fuori da noi".M.O.L.L.A. è acquistabile nel negozio online o sulla nostra pagina Facebook della rivista. Sulla pagina social anche la lista in aggiornamento delle librerie molleggiate, a partire dal quattro maggio. https://magazineonnivoro.bigcartel.com/