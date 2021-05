Quattro serate dedicate al Premio Letterario in Lingua Friulana San Simon

Per rievocare e celebrare il San Simon l’Assessorato alla Cultura del Comune di Codroipo presenta una rassegna con quattro appuntamenti aperti alla cittadinanza. Gli incontri, realizzati in sinergia e con la collaborazione della Società Filologica Friulana di Udine e con il sostegno dell’ARLeF, si terranno ogni mercoledì dal 5 maggio al 26 maggio alle ore 18,00 sulla pagina Facebook “Sistema Bibliotecario del Medio Friuli”.



La prima serata verrà dedicata al vincitore del concorso del premio letterario in lingua friulana della 41° edizione, “San Simon 2020 - Agnul di Spere - romanzo”, Gianluca Franco con l’opera contrassegnata dal motto “Balade pai timps di ploie” e con Raffaele Serafini vincitore della 40° edizione con la raccolta di racconti “Bisest”.



La seconda serata, mercoledì 12 maggio verrà dedicata al vincitore del concorso del premio letterario in lingua friulana, la 41° edizione, “San Simon 2020 - Agnul di Spere – racconto a fumetti”, Mimo Fort con l’opera dal titolo “Aventure spaziâl” e con Giovanni Di Qual vincitore di due premi San Simon e segnalato nell’ultima edizione col fumetto “La stravagante maniere cjatade fûr a Udine par risolvi il probleme des spidemiis”.



A seguire il mercoledì successivo verrà dedicato al vincitore della prima edizione del premio letterario in lingua friulana con il cortometraggio,con l’opera dal titolo “la crosere de fontane”, e con, regista e presidente della giuria per la selezione del cortometraggio. L’ultima serata sarà dedicata ai 41 anni del “Premi San Simon”, con la, al presente, letture di. Video realizzato dalla Società Filologica Friulana in occasione della settimana della cultura friulana 2020.