Nove sezione, oltre 350 studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia, compreso il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, dei ginnasi del litorale sloveno e del liceo artistico Freudenberg di Zurigo, 27 i premi assegnati (più due menzioni speciali) dai cinque componenti della giuria. Si è concluso il concorso artistico della 16a edizione del progetto “Questa Volta metti in scena… il Blu come l’Oro”, ideato e diretto da Lorena Matic, promosso dall’Associazione culturale Opera Viva e realizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, dell’Unione Italiana, dell’INFN, del Comune di Monfalcone, della CAN di Pirano e del National Institute di Biology di Lubiana e con la collaborazione del Comune di Trieste, del Comune Città di Capodistria e delle Obalne Galerije Piran e Tv Koper Capodistria.



Il tema del colore è stato interpretato con approfondimenti in diversi campi, dagli elementi come il mare che richiamano la geografia del territorio, all’ecologia, alla funzione pedagogica che può assumere il colore, al ruolo nell’arte dalla storia al contemporaneo. Il tutto nelle nelle sezioni disegno, fumetto, illustrazione, pittura, video, fotografia, textile, mixed media e collage. I lavori sono stati giudicati da Tatjana Sirk curatrice della Obalne Galerije Piran; Fulvia Zudič, artista e curatrice del programma culturale della CAN di Pirano; Giuliana Balbi, artista e visiting professor; Cabiria Lizzi artista e da Lorena Matic ideatrice del progetto.



La cerimonia di premiazione, che non si è potuta realizzare in presenza date le restrizioni dettate dall’emergenza epidemiologica Covid19, è stata mutata in una trasmissione televisiva su Tv Koper Capodistria “Tuttoggi Scuola”, in un’edizione speciale dedicata al concorso. In un video andato in onda, le opere premiate sono state arricchite dalle testimonianze degli autori che hanno svelato come si sono ispirati nell’interpretare il tema del concorso.Il manifesto del concorso con le opere premiate sarà distribuito a tutte le scuole partecipanti e a marzo è prevista la presentazione del catalogo, un volume multilingue, che raccoglie l’intero progetto.Tutto il progetto è visionabile sul sito www.assocoperaviva.it.sezione COLLAGE3°Michelle WinetL’oro del papàLiceo FREUDENBERG Zurigo2°Enrico CanzianiL’oro libera il mio sogno bluITS DELEDDA FABIANI Trieste1°Anej BandiSegnali di disturboITS DELEDDA FABIANI Triestesezione DISEGNO3°Edwin SoftićAequilibriumLiceo SELLO Udine2°Elisa TanziLa natura sfruttata dall’uomoLiceo SELLO Udine1°Lia ZaganelliVenezia annegaLiceo MAX FABIANI Goriziasezione FOTOGRAFIAMenzione specialeMatija Tadejević Praprotniksenza titoloGEPŠ Ginnasio Pirano3°Giada Immacolata La MarcaHopeITS DELEDDA FABIANI Trieste2°Elisabetta e Ester Zagar, Elisa Stopar, Michela MejakTrieste sospesaITS DELEDDA FABIANI Trieste1°Marina PutignanoPontosLiceo NORDIO Triestesezione FUMETTO3°Martina VattaIl blu non più come l’oroLiceo NORDIO Trieste2°Ilaria Brozič vedi pipettaIl bambino bluPIETRO COPPO Isola1°Elisa Sartori e Tarek NelsonBlu egizio a TriesteITS DELEDDA FABIANI Triestesezione ILLUSTRAZIONE3°Federico BalzoNotti d’oroITS DELEDDA FABIANI Trieste2°Alessandro SutzQuestione di equilibrioITS DELEDDA FABIANI Trieste1°Lara Hendry, Linda Savastano, Giancarlo Surez, Giancarlo ZudettichL’oro tra le onde di TriesteITS DELEDDA FABIANI Triestesezione MIXED MEDIA3°Lea AmadeiFra le grigie lagune palustri al vario trasmutar senza riposoLiceo NORDIO Trieste2°Melany JugovacIl libro bluSM PIETRO COPPO Isola1°Noemi Montrone PoberayLa magia del bluSM PIETRO COPPO Isolasezione TEXTILE3°Beatrice Chicco, Francesco Gruden, Francesca Lasorte, Giovanna ParisNell’oro dipinto di bluLiceo OBERDAN Trieste2°Classe 3CCome (intrecciando) azulejosLiceo NORDIO Trieste1°Sara CommentaleL’oro dell’onda del mareLiceo NORDIO Triestesezione PITTURAMenzione specialeJosepha HübnerRoyal BluesLiceo FREUDENBERG Zurigo3° Classe 3DOmaggio a Ernst Haeckel. Forme d'arte negli abissi mariniLiceo NORDIO Trieste2°Riccardo De LucaAganis: unione tra notte e giornoLiceo MAX FABIANI Gorizia1°Evelyn BincolettoInestimabileLiceo NORDIO Triestesezione VIDEO3°Johanna Kerschbaumer, con la collaborazione di Alessandro Mucin, Ammar Alhajmee, Daniel KeményWhat are we going to do with (all) this future?COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO Duino Aurisina2°Giulia Grassi e Paola GiovanelliPay attention. This si not a test the feature si breakingITS DELEDDA FABIANI Trieste1°Aurora GambinelliArtificial Mother Nature’s ChildLiceo SELLO Udine