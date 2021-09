Questa Volta metti in scena... dalla selva oscura alla stagione per nuove rinascite

Ritorna la rassegna Questa Volta metti in scena... organizzata dall’Associazione culturale Opera Viva di Trieste con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. La 17a edizione celebra la Natura attraverso una molteplice interpretazione del colore verde, che intreccia arte, scienza e ambiente, nelle due mostre che aprono l’evento: “Verso la bella stagione” giovedì 30 settembre al MuCA – Museo della Cantieristica di Monfalcone e “La sorgente che rivela”, venerdì 1 ottobre al Museo Sartorio di Trieste.



“Dal titolo Questa Volta metti in scena... Verde Profumo. Dalla Selva oscura alla stagione per nuove rinascite – afferma il direttore artistico di Opera Viva, Lorena Matic – questa edizione ricorda il periodo pandemico globale dove la via era smarrita auspicando una nuova stagione di rinascita, con il colore verde a simboleggiare il rigenerarsi della natura, che si ritrova ampiamente anche ne La Divina Commedia di Dante”.



Dall’ultimo Cantico dell’Inferno ... e uscimmo a riveder le stelle, la mostra d’arte internazionale “Verso la bella stagione” allestita al MuCa indaga il significato che il colore verde evoca da diverse angolazioni: contemporanee, con gli artisti del territorio e stranieri di valenza internazionale, e storiche, grazie alla collaborazione del Gabinetto di Storia Naturale Oreste Gerosa di Capodistria, un museo che contiene una collezione unica delle Scuole dell’Impero Austro Ungarico (a cura della prof.ssa Loredana Sabaz). Pittura, fotografia, paper cutting e diorami con gli artisti Antonio Bardino, Francesco Galifi, Lara Marconi, Lori Nix che esplorano la potenza della natura al di sopra dell’uomo in dialogo con gli esemplari storici, risalenti al 1800 della flora marina adriatica, per una suggestione che mette al centro la flora di terra e mare. Oltre 50 le opere in mostra, che sarà visitabile fino al 31 ottobre.La mostra “La sorgente che rivela”, allestita al Museo Sartorio in collaborazione con l’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Trieste e con la partecipazione di Elettra Sincrotrone Trieste, CNAO - Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica e la rete INFN-CHNet dedicata ai beni culturali, apre uno sguardo sulle visioni scientifiche della natura umana, sviluppandosi su tre percorsi: come la scienza vede oltre l'occhio umano la natura e i processi vitali, lo studio sull'uomo con il tracciamento del corpo umano e l'arte, espressione umana che con il restauro e la conservazione dei beni culturali esprime la natura più creativa dell'essere pensante.Organizzata anche con il sostegno del Comune di Monfalcone e del Comune di Capodistria, dell’Unione Italiana, dell’I.N.F.N. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Trieste, della CAN e delle Obalne Galerije Piran, con le collaborazioni dei Comuni di Trieste e di Staranzano e la Media Partnership della Rai Friuli Venezia Giulia e di Rtv Slovenija – Radio TV Koper Capodistria, la rassegna Questa Volta metti in scena... Verde Profumo propone un ricco calendario di appuntamenti fino a marzo 2022 e dedica ampio spazio ai giovani con un’attività didattica che prevede l’organizzazione, nel mese di ottobre, di tre stage formativi nelle scuole a Trieste, Udine e Capodistria, un concorso artistico per le scuole superiori e i ginnasi del litorale istriano (con esposizione dei lavori a Trieste e a Capodistria).“Tra gli enti coinvolti – conclude Lorena Matic, ricordando l’approccio transfrontaliero del progetto – oltre al già citato I.N.F.N. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Trieste, la Riserva Naturale della Foce dell'Isonzo e dell'Isola della Cona con un'osservazione sulla biodiversità dell'ambiente e il Gabinetto di Storia Naturale Oreste Gerosa di Capodistria con gli esemplari storici della flora marina adriatica”.