Questionario sull'impatto degli eventi culturali in Friuli Venezia Giulia

L’Assessorato Cultura e Sport, in collaborazione con PromoTurismoFVG e con la consulenza del professor Guido Guerzoni, massimo esperto in Italia del settore nonché docente dell'Università Bocconi di Milano (autore di molte indagini di Fondazione Pordenonelegge), vuole realizzare uno studio sugli impatti degli eventi culturali.



Approfittando di questi giorni particolari e di "tempo sospeso", gli organizzatori di Pordenonelegge chiedono ai frequentatori dell'evento di dedicare cinque minuti del proprio tempo per ripercorrere l'ultima esperienza con il Festival, rispondendo entro il 30 maggio 2020 alle domande del questionario che trovate cliccando qui.



Il questionario è in forma anonima, tuttavia se lascerete i vostri contatti potrete anche ricevere da PromoTurismoFVG un simpatico omaggio.



"Ringraziandovi anche a nome della Regione Friuli Venezia Giulia per la vostra preziosa collaborazione, vi salutiamo cordialmente sperando di potervi incontrare presto di persona - concludono gli organizzatori -".