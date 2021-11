R-Evolution festival, al via le prenotazioni

Pordenone capitale della sostenibilità con R-evolution, il format di lezioni di storia contemporanea promosso dal Teatro Verdi, un cartellone focalizzato sulla più stretta attualità, di scena da venerdì 19 a domenica 21 novembre, in presenza sul tema “Green challenge”. "Il cambiamento climatico colpira’ più duramente sui popoli e Paesi che hanno fatto meno per provocarlo", spiega l’economista Raj Patel, al festival per presentare il nuovo film “The ants & the grasshopper” dedicato al cambiamento climatico. E aggiunge: "il Green New Deal dovrà coagulare un’alleanza alternativa al sistema dominante dell'agricoltura contemporanea – racconta - per dare vita a un sistema alimentare più giusto e sostenibile". Intanto al Teatro Verdi si aprono oggi le prenotazioni per assistere in presenza alla tre giorni di R-evolution che sarà inaugurata, venerdì 19 novembre alle 16 nella Sala Ridotto, proprio dal film di Raj Patel. Subito dopo l’accademico inglese, in questi giorni protagonista alla COP26, prenderà parte al dialogo su “L’eredità di Glasgow” con i climatologi Luca Mercalli e Filippo Giorgi, Premio Nobel 2007 con Al Gore, e con l’ambientalista Antonio Cianciullo, coordinati dalla giornalista di Green&Blu Cristina Nadotti. I dettagli per partecipare sul sito del Teatro Verdi, teatroverdipordenone.it, dove è possibile prenotare gratuitamente il proprio posto per assistere in presenza, cliccando sugli eventi di R-evolution. Fra i protagonisti, dal 19 al 21 novembre, anche Veronica Pivetti, Lucia Goracci, Andrea Segre’, Massimo Cirri, Paolo Rossi, Sabrina Giannini, Claudio Pagliara, Chiara Pavan, Barbara Serra, Gian Mario Villalta, Giorgio Zanchini. E un grande focus sull’attualità si aprirà grazie all’intervento del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che affronterà i temi del futuro della pandemia; e ci saranno il Sottosegretario al Ministero degli Esteri, Benedetto della Vedova, in dialogo con Anna Postorino, attivista Fridays 4 future Italia, Roberto Antonione, Segretario Generale InCE e. Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei Giornalisti FVG. E il Sottosegretario alla Transizione Ecologica Vannia Gava, che parlerà di economia circolare, prevenzione degli sprechi e rigenerazione dei rifiuti nel dialogo coordinato da Omar Monestier, direttore dei quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo, insieme con Michelangelo Agrusti, Presidente Confindustria Alto Adriatico, Alessandro Sonego, General Manager Microglass, Valeria Broggian, presidente Gruppo Servizi CGN e Antonia Klugmann, chef stellato e vincitrice Bologna Award per la sostenibilità agroalimentare. Filo rosso della tre giorni sarà la conduzione di un volto noto al pubblico, lo speaker di Radio Monte Carlo Andro Merkù, imitatore, presentatore, giornalista, autore e conduttore radiotelevisivo, per 10 anni redattore e terza voce de “La Zanzara” su Radio24.



R-evolution 2021, promosso in sinergia con Crédit Agricole FriulAdria, con la collaborazione di Fondazione Pordenonelegge e CGN Esplorato Culturali, è curato per l’Associazione Europa Cultura da Daniela Volpe e Paola Sain L’ingresso a tutti gli eventi è aperto gratuitamente ai possessori di green pass.