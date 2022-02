Racconti... al profumo di vino

Seconda edizione per ‘Prepotto. I racconti dello Schioppettino’, concorso letterario per racconti inediti organizzato dal Comune di Prepotto che, nell’edizione d’esordio, ha visto la partecipazione di ben 180 autori provenienti da tutta Italia. Anche quest’anno al centro della scena ci sarà una delle caratteristiche di questo vino unico che, oltre a far gioire il palato, sa appagare anche lo spirito. Dopo “un solitario senza macchia”, a ispirare i racconti sarà la “Terra di confine”, come quella che dà anima e corpo allo Schioppettino.

“Lo Schioppettino è forse il prodotto più notevole del nostro territorio”, spiega Barbara Pascoli, consigliere del Comune di Prepotto, che, assieme al Sindaco Mariaclara Forti, ha dato vita al concorso. “C’era qualcosa di meglio su cui potevamo puntare? Triplice lo scopo dell’iniziativa: promuovere il territorio da un punto di vista turistico, esaltare il valore del brand dello Schioppettino, favorire la creatività di coloro che amano la scrittura”.

Si concorre con un racconto inedito da inviare alla segreteria organizzativa del concorso (barbara.pascoli@gmail.com) entro il 19 giugno. Due le giurie incaricate di individuare i 12 finalisti e i tre vincitori da portare alla premiazione di sabato 8 ottobre: la Giuria dei Lettori, composta da amanti della lettura e da alcuni dei partecipanti all’edizione 2021, e la Giuria dei Tecnici, composta da professionisti della cultura.

Oltre a riconoscimenti in denaro, i finalisti avranno la soddisfazione di vedere il proprio racconto pubblicato in un libro dalla grafica accattivante, frutto dell’ingegno di Roberto Duse.

Per informazioni complete e aggiornamenti si possono visitare il sito del concorso e le pagine social su facebook e instagram.

Il concorso è incluso nel programma 2022 di “Duino&Book, Storie di vini”.