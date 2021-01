Racconti d'inverno con Visiokids

Nuovo appuntamento targato Visiokids e #iorestoinsala in programma sabato 16 e domenica 17 gennaio: sugli schermi virtuali del Visionario Racconti d'inverno, una selezione di cortometraggi d’autore per scaldare un freddo pomeriggio d’inverno con storie provenienti da paesi ed epoche vicine e lontane! Il programma ha una durata complessiva di 45 minuti circa ed è adatto anche ai piccolissimi (dai 3 anni in su). Il costo dell’evento è di 3 euro.



Si comincia con il francese Pupazzi di neve, delizioso corto animato con protagonista un bimbo che decide di costruire il suo pupazzo di neve, ma non tutto sembra andare per il verso giusto. In The Hunt troviamo invece un cacciatore miope e innocuo che ha preso con sé a caccia, per errore, un coniglio al posto del suo cane… In Il guantino la piccola Lily e il nonno preparano una casetta di legno per dar riparo agli uccelli durante l’inverno. Ma come faranno gli altri animali a proteggersi dal freddo? Piccolo gioiello in puppet animation, L'escursione è invece il racconto dell’avventurosa giornata in montagna di un gruppo di amici: una bambina, un orsetto, un elefante e un cagnolino. Un sacco di regali è invece un episodio speciale di Zarowany ołówek (Enchanted pencil), una delle più popolari e amate serie di cartoni animati per bambini, creata dal disegnatore polacco Karol Baraniecki tra il 1964 e il 1977. I suoi protagonisti, un ragazzino di nome Piotr e il suo cane, intraprendono svariate avventure risolvendo le difficoltà con l’aiuto di una matita incantata che può materializzare tutto ciò che con essa viene disegnato.



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.