Racconti dal Friuli raccolti a Roma

Doppia presentazione in Friuli per la raccolta di racconti ‘Friulani per sempre’, pubblicata dalla casa editrice romana Edizioni della Sera di Stefano Giovinazzo, che ha avviato una collana dedicata alle specificità locali, cittadine o regionali.

Sabato 21 alle 18.30, l’editore sarà alla Mondadori di Udine, in via Savorgnana, per un aperitivo letterario con gli autori. Domenica 22 il bis a Clauiano, alle 18, ospiti dell'azienda vitivinicola Foffani, dove accanto alla presentazione del libro è prevista l’esibizione del coro femminile Multifariam di Ruda.

In 140 pagine, Friulani per sempre, che ospita una postfazione firmata da Bruno Pizzul, racconta lo spirito più profondo di un vero mosaico di tradizioni, capace di raccogliere e far coesistere nel corso del tempo tantissime culture diverse, rivolgendosi soprattutto a un pubblico che conosce poco questa terra.

La curatrice Gaia Rossella Sain ha selezionato una ventina di racconti di altrettanti autori di tutto il territorio, dalla Carnia al Collio, da Pierluigi Porazzi a Matteo Bellotto, da Antonietta Benedetti ad Andrea Tomasin.