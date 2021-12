Racconti di streghe e di erbe

Le streghe non popolano solamente le storie che le nonne ci raccontavano attorno al focolare, nelle notti invernali, quando fuori galoppava furibonda la tramontana e ‘lis faliscjis’ si involavano sulla cappa come fossero anime dannate dentro alla gola dell’Inferno. Gli archivi storici della nostra Terra ne traboccano, tanto che il loro alito esce dai margini delle carte rimanendo appiccicato sulla punta delle dita dei ricercatori che con appassionato andare ne sfogliano i fascicoli.

Si tratta per lo più di documenti della fine del ’500 e del ’600. La loro voce risponde ancora dopo secoli alle domande dell’Inquisitore che insiste, interroga, chiede ragione. Si ha la sensazione che si tratti, sempre, di una cultura egemone, quella della Chiesa istituzionale, che cerca di cancellare l’immaginario collettivo delle genti minori: contadini, per lo più, che inseguendo le suggestioni tramandate nel vortice delle generazioni bruciavano rami d’ulivo quando si avvicinavano le tempeste, pronunciavano incomprensibili cantilene durante le veglie funebri o giuravano di aver visto il demonio ballare in certe notti di luna nelle radure dei boschi, o là dove le strade si incrociano, o lungo il confine della Villa, prima che i campi si aprano oltre le ultime case.



Spesso sono donne, chiamate a rendere ragione per aver decotto filtri d’amore, o interrogato le anime dei morti utilizzando il ‘tamês’. Le loro confessioni vennero spesso considerate, dai frati che le ascoltavano, come sciocche credulità o consuetudini non lodevoli, da emendare. In casi più rari portarono a processi lunghi, dolorosi, in cui troppo spesso le imputate rispondevano quello che ai loro giudici piaceva sentire, rendendo molto difficile il compito allo storico e all’antropologo. Alle volte le parole ci aiutano. Resistono perfino ai roghi, solleticando suggestioni impensabili.L’innocente ‘meneolt’, per esempio, quella bieta che ancora ristagna acidula a contorno dei nostri piatti, nasconde dietro la sua innocente e innocua natura il nome del ‘manigoldo’, con il quale si designava, nei documenti antichi, il boia. La favola narra che nottetempo le streghe andassero a raccoglierne le radici sotto le forche degli impiccati. Lì la terra era stata fecondata dal seme di caino, colato mentre il brigante scalciava all’aria i suoi ultimi respiri. Avrebbe posseduto miracolose e stupefacenti qualità, quell’erba maledetta. Pensateci, quando vedendola imbandita nel piatto storcerete il naso, sognando più succosi argomenti!